Lubmin an der Ostsee: „Was Besseres kann uns gar nicht passieren als Nord Stream 2″

Anzeige

Anzeige

Lubmin. In der Kleinstadt Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern befindet sich die Anlandestation der Gaspipeline Nord Stream 2, die sich durch die Ostsee zeiht. Vor über zehn Jahren wurde hier auch die erste Nord-Stream-Pipeline in Betrieb genommen. Die Stimmung in Lubmin sei heute prorussisch, berichtet die „Ostsee-Zeitung“ (OZ). Hier glaube man nicht an einen Krieg. „Die Politiker spielen Schach“, denken einige in Lubmin, Nord Stream 2 solle das bleiben, was es sei – ein rein wirtschaftliches Projekt, erzählt man der „OZ“.

Video US-Präsident Biden: Russische Ukraine-Invasion würde Aus für Nord Stream 2 bedeuten 1:09 min Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion in die Ukraine plant. © dpa

Erst am Montagabend drohte US-Präsident Joe Biden: „Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird es keine Nord Stream 2 mehr geben“, nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington. Auch Scholz selbst wolle im Eintritt einer Ukraine-Invasion eine „Vielzahl von Sanktionen auslösen, die Russland schmerzen“, sagt er zu Beginn der Woche dem Nachrichtensender CNN, „Wir sind bereit, Schritte zu unternehmen, die uns selbst etwas abverlangen.“ Nord Stream 2 erwähnte der Bundeskanzler nicht namentlich.

Anzeige

Inbetriebnahme noch unklar

Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet, sei die Ostseepipeline seit Ende Dezember betriebsbereit. Der Gashahn solle endlich aufgedreht werden: „Was Besseres kann uns gar nicht passieren als Nord Stream 2″, hört man aus Lubmin. Aktuell werde daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur zu erfüllen. Erst vor Kurzem wurde die Gas for Europe GmbH als Eigentümerin und Betreiberin des deutschen Teils der Nord-Stream-2-Pipeline gegründet.

Experten gehen davon aus, dass die Pipeline frühestens im zweiten Halbjahr diesen Jahres in Betrieb gehen wird. Die aktuell angespannte Lage rund um den Ukraine-Konflikt bremse das Vorhaben jedoch eher aus, als dass sie es beflügelt.