Umfrage: Große Mehrheit der Deutschen für Fertigstellung von Nord Stream 2

Anzeige

Anzeige

Berlin. Eine große Mehrheit der Bundesbürger ist für die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die russisches Erdgas nach Deutschland bringen soll. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (OA) hervor. Demnach sprechen sich 75 Prozent von 1000 Befragten ab 18 Jahre für die Fertigstellung der Erdgas-Pipeline aus, nur 17 Prozent sind dagegen.

„Das Ergebnis der Umfrage ist angesichts der langjährigen politischen Auseinandersetzung über Nord Stream 2 außerordentlich deutlich ausgefallen: Nicht nur die deutsche Wirtschaft, auch die deutsche Bevölkerung will, dass die Pipeline erfolgreich fertiggestellt wird und keine milliardenteure Investitionsruine auf dem Grund der Ostsee entsteht“, sagte der Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Oliver Hermes. Dies sei auch ein eindeutiger Auftrag an die jetzige und kommende Bundesregierung und die deutsche Politik insgesamt, sich Sanktionsforderungen gegen das Projekt nicht zu beugen.

Druck aus den USA „beschädigt demokratische Entscheidungsprozesse“

Anzeige

Seit 2019 hatten die USA verstärkt Unternehmen mit Sanktionen belegt, die sich am Bau der Pipeline beteiligten. Daraufhin stellten etliche Firmen ihre Arbeiten ein, was zu einer massiven Verzögerung des Projekt führte. Eigentlich sollte Nord Stream 2 längst in Betrieb sein, die rund acht Milliarden Euro teure Pipeline ist zu 95 Prozent fertiggestellt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die US-Administration hatte ihre Sanktionen immer mit einer zu starken wirtschaftlichen Abhängigkeit Europas von Russland begründet. Kritiker dieser Argumentation hielten entgegen, die amerikanische Gasindustrie wolle mehr Frackinggas in Europa verkaufen, das unter fragwürdigen Umweltbedingungen erzeugt wird und zudem teurer ist als russisches Erdgas.

Mit wachsendem Unverständnis registriere man den Sanktionsdruck aus den USA gegen die Pipeline, „der demokratische Entscheidungsprozesse in Europa beschädigt und legitime Interessen Deutschlands ignoriert“, sagte Hermes. „Dass die USA mit ihrer Blockadepolitik einen Milliardenschaden auf Kosten europäischer Steuerzahler und Unternehmen provozieren, in die Souveränität demokratischer Staaten eingreifen, aber gleichzeitig eigene Energieinteressen mit Russland verfolgen, ist nicht hinnehmbar.“

Der Ost-Ausschuss teilte weiter mit, er halte die Pipeline für eine Schlüssel-Infrastruktur für die deutsche und europäische Energieversorgung. „Kurzfristig wird die Pipeline uns helfen, die rasch sinkende Erdgasproduktion in den Niederlanden und Norwegen und einen steigenden Gasbedarf durch den Kohle- und Atom-Ausstieg auszugleichen. Mittelfristig hat die Pipeline großes Potenzial, auch Wasserstoff zu transportieren und die Energiepartnerschaft mit Russland klimafreundlich weiterzuentwickeln“, betonte Hermes. „Wer Russland dagegen jetzt als wichtigsten europäischen Energieversorger ablehnt und genehmigte Projekte stoppt, wird das Land auch als Partner für den Klimaschutz verlieren.“ Zudem würde sich bei einem Baumoratorium oder einem endgültigen Baustopp von Nord Stream 2 durch eine kommende Bundesregierung die Schadensersatzfrage stellen, erinnerte Hermes.

Laut Forsa-Umfrage findet Nord Stream 2 Mehrheiten in allen Parteilagern und Bevölkerungsschichten: Anhänger von CDU/CSU sprechen sich mit einer Mehrheit von 81 Prozent für die Fertigstellung aus, unter den SPD-Wählern sind es 75 Prozent und bei Wählern der FDP 82 Prozent. Große Mehrheiten findet das Projekt auch bei Wählern der Linken (92 Prozent) und der AfD (84 Prozent). Selbst bei Grünen-Anhängern liege die Zustimmungsrate für die Fertigstellung mit 69 Prozent nur leicht unter dem Durchschnittswert, teilte der OA mit. Nur 21 Prozent der Grünen- und der SPD-Wähler lehnen demnach das Projekt ab. Unter den CDU/CSU-Wählern sind zwölf Prozent gegen die Fertigstellung des Projekts, bei FDP-Wählern 13 Prozent.