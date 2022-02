Olaf Scholz: Deutschland stoppt Zertifizierung von Nord Stream 2

Anzeige

Anzeige

Berlin. Nord Stream 2 wird vorerst auf Eis gelegt: Die Bundesregierung hat die Zertifizierung von Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag im Berliner Kanzleramt. „Ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 nicht in den Betrieb gehen“, sagte Scholz. Hintergrund ist der eskalierende Russland-Ukraine-Konflikt.

+++Alle Neuigkeiten zum Russland-Ukraine-Konflikt im Liveblog+++

Angesichts des Konflikts, sei die Lage heute eine grundlegend andere: „Deshalb müssen wir die Lage neu bewerten.“ Und deshalb habe Scholz das Wirtschaftsministerium am Dienstag gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen.

Anzeige

Video Dramatische Eskalation: Westen kündigt Putin Sanktionen an 1:27 min Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. © dpa

„Die zuständige Abteilung des Bundeswirtschaftsministerium wird eine neue Bewertung der Sicherheit unserer Versorgung unter Berücksichtigung dessen vornehmen, was sich in den vergangen Tagen verändert hat.“ Es sei wichtig, eine weitere Katastrophe zu verhindern. „Das klingt zwar technisch“, fügte Scholz hinzu, „ist aber der verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann.“

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Scholz wirft Putin „schwerwiegenden Bruch des Völkerrechts“ vor

Anzeige

„Die Entscheidung des russischen Präsidenten zur Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk ist ein schwerwiegender Bruch des Völkerrechts“, sagte Scholz weiter. Putin breche damit nicht nur das Abkommen von Minsk, dass er 2014/15 selbst unterzeichnete, er breche auch mit den Grundprinzipien der UN-Charta. „Dazu gehört auch die Wahrung der territorialen Integrität und Souveränität der Staaten, der Verzicht auf Androhung und Anwendung von Gewalt und die Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung.“

„Russland bricht auch mit allen völkerrechtlichen Vereinbarungen, die Russland in den vergangenen fast 50 Jahren ausdrücklich eingegangen ist, insbesondere der Helsinki Grundakte. Die Unversehrtheit und Unverrückbarkeit von Grenzen sowie die Souveränität eines jeden Landes gilt es zu achten.“ Das sei die Basis der Nachkriegsordnung in Europa. „Mit der Anerkennung der beiden Provinzen in der Ostukraine hat Russland gegen diese Grundprinzipien verstoßen.“

Nun liege es an der internationalen Gemeinschaft, auf die „einseitigen, unverständlichen und ungerechtfertigten Handlung des russischen Präsidenten zu reagieren – eng abgestimmt, gut koordiniert und zielgerichtet“, so Scholz. Damit sende man ein klares Signal an Moskau, dass solche Handlungen nicht ohne Konsequenz blieben.