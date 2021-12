„Noch viele Impfwillige“: Brandenburgs Innenminister Stübgen ist gegen Impfpflicht

Anzeige

Potsdam. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen und setzt darauf, dass sich noch viele Menschen freiwillig impfen lassen.

„Ich halte die Impfpflicht-Debatte für fahrlässig. Weil sie nicht die erhofften Effekte bringt und weil sie derzeit nicht unser Thema sein kann“, sagte der Minister der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ/Montag) „Wir müssen dafür sorgen, dass genügend Impfstoff da ist und wir die Menschen zum Impfen bekommen.“

Er befürchte zudem, dass eine Impfpflicht die gesellschaftliche Debatte noch stärker anheizen könne – in die falsche Richtung. „Ich habe zugleich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir einen Großteil der Menschen vom Impfen noch überzeugen können“, sagte Stübgen. Im Vergleich zum Sommer gebe es jetzt wieder einen höheren Anteil an Menschen, die sich freiwillig erstmals impfen lassen. „Das waren in den letzten Wochen rund 80.000, übrigens mehr als doppelt so viele, wie momentan regelmäßig demonstrieren gehen.“

Ministerpräsident Woidke rät zur Entscheidung ab Ende Januar

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Wochenende gesagt, er rate dazu, über die umstrittene Frage einer Impfpflicht für alle erst in einigen Wochen zu entscheiden. „Ab Ende Januar oder im Februar werden wir wissen, wo wir stehen - in Brandenburg und bundesweit“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Dann wissen wir, ob eine Impfpflicht noch notwendig ist oder - viel besser - viele Menschen erkannt haben, dass sie ganz persönlich und freiwillig durch Impfen einen Beitrag zum Weg aus der Pandemie leisten können. Dieser Weg ist mir der liebste und täte unserem Gemeinwesen gut.“

Zur Frage, wie viele notorische Impfverweigerer es seiner Einschätzung zufolge gebe, sagte Stübgen: „Ich schätze, das ist ein harter Kern von vielleicht 10 bis 15 Prozent, der übrig bleiben wird.“

Über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen sagte Stübgen: „Für die Polizei sind diese Demonstranten eine besondere Herausforderung. Weil die meisten der sogenannten Spaziergänge nicht angemeldet sind. Wir wissen nicht, wann und wo mit wie viel Personen sie stattfinden.“ Mit dabei seien normale Menschen, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen. „Wir beobachten aber zunehmend, dass Rechtsextremisten versuchen, diese Bewegung zu kapern und für ihre Zwecke politisch zu missbrauchen. Einige der Rädelsführer sind uns bekannt, unter anderem von der rechtsextremistischen und völkischen Partei ‚Dritter Weg‘, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht.“