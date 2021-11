„Noch mehr Gründe zu streiken“: Neubauer blickt mit Sorge auf Koalitionsverhandlungen

Anzeige

Anzeige

Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hat sich zum Ende der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow mit klaren Worten an Olaf Scholz gerichtet. Auf die Frage, ob der SPD-Politiker, der Regierungschef werden will, tatsächlich sein Versprechen vom „Klima-Kanzler“ einhalten kann, antwortete sie im Video-Interview mit dem RND: „Natürlich kann er das. Die Frage ist nur: Wieso macht er es nicht? Was hält ihn denn auf? Er hat die Menschen hinter sich, selbst die Industrie, die Unternehmen, die sagen: ‚Wir wollen das jetzt machen.‘“

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Grundsätzlich kritisiert die 25-Jährige den aus ihrer Sicht fehlenden Willen der Ampel-Verhandler, sich aktuell tatsächlich energisch für den Klimaschutz einzusetzen. „Deutschland ist in einer Sonderposition. Wir sind diejenigen, die all das einarbeiten müssen in den Koalitionsvertrag, was man hier (in Glasgow, d. Red.) zusagt“, betont Neubauer.

Anzeige

Und weiter: „Gerade jetzt befürchte ich, dass uns die neue Regierung noch mehr Gründe geben wird zu streiken als die letzte.“

Video Luisa Neubauer fordert klare Haltung von Scholz beim Klimaschutz: "Was hält ihn auf?" 6:28 min Der 26. Klimagipfel neigt sich dem Ende. In Deutschland sind nun vor allem die Ampel-Verhandler gefragt, das Gesagte umzusetzen, fordert Luisa Neubauer. © RND

Neubauer fordert: Ampel-Parteien müssen für 1,5-Grad-Ziel kämpfen

SPD, Grüne und FDP müssten ihr Wahlversprechen einhalten, fordert die Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland. „Alle drei Parteien wurden gewählt mit einer Zusage, für das 1,5 Grad-Versprechen zu kämpfen. Alle drei Parteien haben sich darauf berufen, alle drei Parteien haben dadurch Wähler- und Wählerinnenstimmen gewonnen“, merkt Neubauer an und kritisiert: „Nun sitzen sie zusammen, als hätten wir unendlich Zeit, Klimaschutz sei ein Nebenthema und höchstens ein Problem der Grünen.“

Mit der Rolle von Deutschland bei den Abkommen auf dem Klimagipfel ist Neubauer ebenfalls unzufrieden. Gerade die fehlende Zusage beim Ausstieg aus dem Verbrennermotor sei „ein extrem schlechtes Zeichen“.

Ende der Weltklimakonferenz: Was beschließen die Teilnehmer?

Am Freitag endet die 26. Weltklimakonferenz in Glasgow – voraussichtlich. Im Laufe des Tages entscheidet sich, ob die Konferenz in die Verlängerung geht. So war es zumindest bei den letzten Zusammenkünften. Aktuell wird über den Abschlusstext beraten. Wie am Freitag bekannt wurde, rücken die Unterhändler offenbar von einer Forderung nach einem totalen Kohleausstieg wieder ab.

+++ Im Liveblog: Alle Entwicklungen, Ergebnisse und Statements zum Weltklimagipfel +++

Darüber hinaus scheint es Zustimmung zu einer jahrelangen Forderung armer Staaten zu geben. So könnte es erstmals einen Topf mit Finanzhilfen geben, mit dem Schäden bezahlt werden sollen, die durch die Klimakrise entstanden sind.