Nobelpreisträgerin aus Belarus: Lukaschenko muss mit dem Volk sprechen

Minsk. Angesichts der Dauerproteste in Belarus (Weißrussland) hat Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch den amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko zum Dialog mit der Bevölkerung aufgerufen. “Lukaschenko sagt, dass er nicht mit der Straße sprechen wird. Aber die Straße – das sind Hunderttausende Menschen, die jeden Sonntag und jeden Tag auf die Straße gehen”, sagte die 72-jährige Schriftstellerin am Mittwoch einer vom Pen-Zentrum in Minsk verbreiteten Mitteilung zufolge. “Es ist nicht die Straße, es ist das Volk.”

Sorge vor Verhaftung

Alexijewitsch ist das einzige Mitglied des sogenannten Koordinierungsrats der Zivilgesellschaft für einen friedlichen Machtwechsel, das noch in Freiheit ist. Vor ihrer Wohnung im Zentrum von Minsk versammelten sich am Dienstag Journalisten, weil befürchtet wurde, dass die weltberühmte Autorin ebenfalls festgenommen wird. Die Schriftstellerin berichtete, dass sie seit Wochen verfolgt werde. Unbekannte klingelten oft an ihrer Tür.

Alexijewitsch war wie die meisten anderen Mitglieder des Rats unlängst auch zur Vernehmung vorgeladen worden. Sie Sie beklagte, dass am Mittwoch auch ihr Präsidiumskollege Maxim Snak festgenommen wurde. Zuvor waren die Oppositionelle Maria Kolesnikowa und andere verhaftet worden. Kolesnikowa ist wieder in Minsk – in Untersuchungshaft, wie die Pressestelle der Opposition mitteilte. Zwei Präsidiumsmitglieder haben das Land auf Druck der Behörden verlassen.

Alexijewitsch appelliert an russische Intellektuelle

"Erst haben sie uns das Land gestohlen, jetzt greifen sie die Besten von uns auf", sagte Alexijewitsch. Aber es kämen Hunderte andere an ihrer Stelle. Das Land bäume sich auf gegen den Machtapparat. Es gehe hier aber nicht um einen Umsturz, wie von Lukaschenko behauptet. "Wir wollten keine Spaltung in unserem Land. Wir wollten, dass in der Gesellschaft ein Dialog beginnt." Es gingen auch Menschen mit kleinen Kindern auf die Straße, weil sie fest vom Sieg überzeugt seien.

Zugleich appellierte die Nobelpreisträgerin an Intellektuelle in Russland, den "Volkswillen" in Belarus zu unterstützen. "Warum schweigt Ihr? Wir hören nur seltene Stimmen der Unterstützung… Warum schweigt Ihr, wenn Ihr seht, dass ein kleines stolzes Volk getreten wird? Wir sind doch Eure Brüder."