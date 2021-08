Entführer lassen nigerianischer Schulkinder frei

Anzeige

Minna. Innerhalb von 24 Stunden sind in Nigeria drei Gruppen verschleppter Schüler freigelassen worden. Die Nachricht wurde im ganzen Land gefeiert. Zugleich wurden Fragen laut, ob und wie viel Lösegeld für die Freilassung der Kinder gezahlt wurde und ob mögliche Zahlungen weitere Entführungen befeuern könnten. Die nigerianische Regierung steht seit längerem unter Druck, Bildungseinrichtungen in abgelegenen Gebieten besser zu sichern.

Drei Monate nach ihrer Entführung wurden 90 Schulkinder aus der nigerianischen Provinz Niger am Freitag mit ihren Familien wiedervereint, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP miterlebten. Eines der damals entführten Kinder sei allerdings in der Gefangenschaft ums Leben gekommen, mehrere weitere würden medizinisch behandelt, teilten die nigerianischen Behörden mit.

Am Freitag wurden auch 15 Schüler wieder freigelassen, die vor elf Tagen aus einer Schule im Nordwesten von Nigeria entführt worden seien, teilte Polizeisprecher Mohammed Shehu aus dem Staat Zamfara der Nachrichtenagentur AP mit. Am späten Freitagabend wurde dann auch die Freilassung einer dritten Gruppe bekannt. #

32 Schüler, die Anfang Juli aus einer Baptisten-Oberschule im Staat Kaduna entführt worden waren, seien freigelassen worden, teilte Pastor Joseph Hayab von der Christlichen Vereinigung Nigerias mit.

Seit Dezember mehr als 1000 Schüler verschleppt

Es sind drei in einer ganzen Reihe von Entführungen in den vergangenen Jahren in Nigeria, mit denen Verbrecherbanden oft Geld von den Familien erpressen wollen. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP wurden allein seit Dezember mehr als 1000 Schüler verschleppt.

Der Gouverneur in der Provinz Niger, Abubakar Sani Bello, sagte zur ersten Gruppe, die Behörden würden „tun, was immer nötig ist, um (die Entführer) zur Verantwortung zu ziehen“. Die beiden Kinder von Yahya Aliyu Babangida waren unter den Freigelassenen. „Ich kann die Freude nicht in Worte fassen“, sagte er. Die Kinder hätten Schlimmes durchmachen müssen. Einige von ihnen seien nicht älter als vier Jahre gewesen.

Bewaffnete hatten die islamische Schule der Kinder im Mai angegriffen. Einige Kinder im Vorschulalter wurden zurückgelassen, weil sie beim Tempo der Entführer nicht mithalten konnten, die auf Motorrädern gekommen waren. Die Eltern der Kinder versuchten, das Lösegeld zusammenzubekommen, das die Entführer verlangten. Muhammad Musa Kawule sagte, er habe einem Mittelsmann Geld gegeben, um seine sechsjährige Tochter freizubekommen. „Ich habe viel Geld ausgegeben, aber heute bin ich glücklich.“

Die Behörden hatten zunächst angegeben, dass 136 Schüler entführt worden seien. Die Zahl wurde dann aber auf 91 korrigiert.