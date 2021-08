Nigeria: Bewaffnete lassen entführte Schüler frei

Anzeige

Lagos. Drei Monate nach ihrer Entführung sind einige der im Mai in Nigeria gekidnappte Schulkinder wieder frei. Sie seien auf dem Weg in die Stadt Minna, sagte Schulleiter Abubakar Garba Alhassan am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AP. Eine genaue Zahl könne er nicht bestätigen. Einzelheiten nannte er nicht.

Polizei und Gouverneursamt gaben zunächst keinen Kommentar ab.

Die Kinder gehörten nach Angaben der Behörden zu den 136 Minderjährigen, die im Mai zusammen mit Lehrkräften aus einer islamischen Schule im Norden Afghanistans entführt worden waren. Die Jüngsten waren gerade erst fünf. Einige Kinder im Vorschulalter wurden zurückgelassen, weil sie das Tempo der Entführer nicht mithalten konnten, die auf Motorrädern gekommen waren.

Sechs Kinder sollen in Gefangenschaft gestorben sein

Die Eltern der Kinder versuchten, das Lösegeld zusammenzubekommen, das die Entführer verlangten. Am Mittwoch meldeten lokale Medien unter Berufung auf einen der Eltern, sechs der Kinder seien in Gefangenschaft gestorben.

Bei ähnlichen Überfällen sind nach einer Zählung der AP in Nigeria insgesamt mehr als 1000 Schulkinder entführt worden. Die meisten von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen. Mindestens 200 sind aber immer noch in der Gewalt ihrer Entführer. Mehrere Schulen haben aus Angst vor Entführungen geschlossen.