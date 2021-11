Niedersachsens Kultusminister: Statt Schulschließungen - Erwachsene sollten ihr Freizeitverhalten überdenken

Anzeige

Anzeige

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat sich für fortdauernden Präsenzunterricht an den Schulen ausgesprochen. Das machte er im Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ deutlich.

Tonne sagte zur Forderungen von Elternvertretern, über vorgezogene Weihnachtsferien nachzudenken: „Ich halte das für einen völlig falschen Zeitpunkt, schon wieder über Einschränkungen für Kinder nachzudenken.“

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Der SPD-Politiker nahm im Interview mit der HAZ die Erwachsenen in die Pflicht. „Solange Erwachsene Karneval feiern, die Fußballstadien voll sind und Erwachsene praktisch ohne Einschränkung in die Kneipe gehen können, können wir Kindern keine Beschränkungen zumuten.“ Der Kultusminister fügte hinzu: „Die Erwachsenen sollten lieber ihr eigenes Freizeitverhalten überdenken und ihre sozialen Kontakte einschränken, schließlich haben die Kinder auch monatelang für die Älteren zurückgesteckt.“ Er rief sie auf, sich impfen zu lassen und so den Alltag der Kinder zu schützen.

Video Corona-Beschlüsse: So wollen Bund und Länder die Pandemie eindämmen 2:59 min Maßnahmen wie die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im ÖPNV, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und die Hospitalisierungsrate wurden beschlossen. © AFP

Kultusminister will Schulen und Kitas offenhalten

Tonne verwies auf „größtmögliche Anstrengungen“, um die Schulen und Kitas offenzuhalten. Dazu zählte er regelmäßige Testungen, Hygenieregeln und Maskentragen. Man habe gesehen, wie sehr Kinder unter den Einschränkungen der vergangenen anderthalb Jahre gelitten hätten. Derzeit seien neun von landesweit 3000 Schulen ganz oder teilweise im Wechselunterricht.

Auch in Niedersachsen war die Sieben-Tages-Inzidenz zuletzt angestiegen. Sie lag am Samstag laut Corona-Dashboard bei 167,1. Damit blieb der Wert unterhalb der bundesweiten Sieben-Tages-Inzidenz, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen mit 362,2 angab.