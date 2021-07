Niedersachsens Kultusminister: „Niemand wird nach den Ferien ohne negativen Test in die Schule gehen“

Von Soforthilfen und Sport im Krisenmodus

Unbürokratisch und schnell will die Bundesregierung die Soforthilfen an die Flutopfer in Deutschland auszahlen. Es gilt, Vertrauen wiederherzu­stellen, das möglicherweise in der Corona-Krise gelitten hat. In Japan dagegen starten mitten im Corona-Notstand die Olympischen Spiele – auch in Fukushima wird um Medaillen gekämpft.