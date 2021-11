Niedersachsens Gesundheitsministerin: Ungeimpfte sorgen für volle Intensivstationen

Anzeige

Hannover. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat die zentrale Bedeutung von Corona-Impfungen im Kampf gegen die Pandemie hervorgehoben.

Die Situation in den Krankenhäusern sei schwierig, und sie verschlechtere sich derzeit. Dies lasse sich an den Daten klar feststellen, sagte sie der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ). Auf den Intensivstationen lägen zu mehr als 90 Prozent Nicht-Geimpfte.

Video Charite-Impf-Experte wirbt für Booster-Kampagne 2:03 min Der Impf-Experte Leif Erik Sander wirbt für eine breit angelegte Booster-Kampagne. Nur so könne die vierte Welle gebrochen werden.

„Man kann schlicht feststellen, dass die Ungeimpften dafür sorgen, dass die Intensivstationen volllaufen, dass Operationen möglicherweise wieder verschoben werden müssen, denn Schlaganfälle und Herzinfarkte müssen auch in Pandemiezeiten versorgt werden“, so Behrens. Darunter litten dann alle Betroffenen, unabhängig vom Impfstatus. „Für harte Impfgegner fehlt mir da schon das Verständnis und alle anderen wollen wir noch überzeugen, sich endlich impfen zu lassen.“

Behrens fordert bessere Planung der Impfstoff-Lieferungen von Gesundheistminister Spahn

Vor der Gesundheitsministerkonferenz am Donnerstag kritisierte Niedersachsens Ressortchefin auch den 14-tägigen Vorlauf bei der Bestellung von Covid-Impfstoffen. „Das ist ein Zustand, den wir so nicht hinnehmen können“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister muss hier dringend neue und pragmatischere Vereinbarungen mit dem Arzneimittelgroßhandel treffen, die eine flexiblere Planung der Impfungen vor Ort ermöglichen“, sagte Behrens mit Blick auf Minister Jens Spahn (CDU).

Grundsätzlich gelte, dass in Deutschland ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, um allen dafür infrage kommenden Menschen eine Auffrischungsimpfung spritzen zu können und gleichzeitig weiter Erst- und Zweitimpfungen anzubieten. „In der Realität scheitert es vor Ort aber zum Teil an den unnötig langen Lieferfristen der Impfstoffe“, so die Ministerin.

Niedersachsen werde dieses Thema auf der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder und des Bundes ansprechen. Die Minister beraten ab Donnerstag (16.00 Uhr) in Lindau am Bodensee über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus.

Unterdessen wurde am Mittwoch bekannt, dass im Kreis Cuxhaven ein zwölf Jahre altes Kind zwei Tage nach seiner Zweitimpfung gegen das Coronavirus verstarb. Der Leichnam wurde obduziert. „Zwar liegt der abschließende Obduktionsbericht noch nicht vor, das vorläufige Obduktionsprotokoll legt jedoch bereits nahe, dass der Tod des Kindes in Folge der Impfung eingetreten ist“, hieß es in einer Mitteilung der Landkreises.