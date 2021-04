Niedersachsens CDU-Politiker in der Kanzlerfrage für Söder

Anzeige

Am Sonntagabend hatte Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann die Mitglieder seines Landesvorstands zu einer Onlineberatung zusammengerufen. In der Kanzlerfrage der Union wollte er sich ein Stimmungbild einholen. Für wen plädiert sein Landesverband? Althusmann selbst warb wie andere aus dem Landesvorstand für Armin Laschet. Eine Mehrheit der Bezirks- und Kreisvorsitzenden habe sich aber laut Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ für Markus Söder als nächsten Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Als Grund führten sie die Umfragewerte des Bayern an.

Nach Teilnehmerinformationen sei die Mehrheit für Söder am Ende deutlich gewesen. Fast drei Viertel der in der Onlinekonferenz zusammengeschalteten Politiker seien für den bayerischen Ministerpräsidenten gewesen.