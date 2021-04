Anzeige

Anzeige

Am Sonntag­abend hatte Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann die Mitglieder seines Landes­vorstands zu einer Online­beratung zusammen­gerufen. In der Kanzlerkandidaten­frage der Union wollte er sich ein Stimmungs­bild einholen. Für wen plädiert sein Landes­verband? Althusmann selbst warb wie andere aus dem Landes­vorstand für Armin Laschet. Eine Mehrheit der Bezirks- und Kreis­vorsitzenden habe sich aber laut Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ für Markus Söder als nächsten Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Als Grund führten sie die Umfragewerte des Bayern an.

Nach Teilnehmer­informationen sei die Mehrheit für Söder am Ende deutlich gewesen. Fast drei Viertel der in der Online­konferenz zusammen­geschalteten Politiker seien für den bayerischen Minister­präsidenten gewesen.