Gilt schon ab morgen: Niedersachsen kippt 2G-plus-Regel nach Booster-Impfungen

Hannover. Wer in Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, braucht trotz der 2G-plus-Regel keinen aktuellen Coronatest mehr vorzulegen. Diese Erleichterung trete ab Samstag in Kraft, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Hannover mit.

Niedersachsen reagiere mit der neuen Regelung auf wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen die Gefahr einer Infektion und einer Übertragung des Coronavirus „nach dem Erhalt der Auffrischungsimpfung ausgesprochen gering ist“, hieß es. Auch sollten die stark beanspruchten Testkapazitäten entlastet werden. Alle News zur Corona-Lage in Niedersachsen finden sie bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Video „FDP hat den weitesten Weg“: Impfpflicht wird nach Bund-Länder-Runde wahrscheinlicher 6:24 min Nach der Corona-MPK steht fest, dass es immer mehr Einschränkungen für Ungeimpfte geben wird. Kommt dann noch die Impfpflicht? Eine Analyse von Markus Decker. © RND

In Niedersachsen gilt seit Mittwoch in vielen Regionen die Warnstufe zwei: Danach haben in Gastronomie, Sport und Veranstaltungen auch Geimpfte und Genesene nur mit einem zusätzlichen Test Zugang. Daran gibt es massive Kritik von Veranstaltern wie von Bürgern.

Die Auffrischungsimpfungen seien im digitalen Impfzertifikat in der Regel als dritte Impfung hinterlegt, hieß es. Die Befreiung von der Testpflicht gelte ab der Impfung. Für Personen mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson sei die zweite Impfung maßgeblich und gelte als Auffrischung im Sinne der neuen Regelung.

22.500 im Stadion in Hannover

Das Zweitliga-Nordderby zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV wird am Sonntag trotz der Bund-Länder-Beschlüsse vom Donnerstag vor 22.500 statt nur vor 15.000 Zuschauern stattfinden. Das bestätigte die Region Hannover am Freitag.

Video Neue Corona-Beschlüsse: Maskenpflicht an Schulen kommt zurück 2:59 min Um den hohen Infektionszahlen gegenzusteuern, gilt bald wieder die Maskenpflicht in Schulen. Dies gehört zu den Beschlüssen der letzten Bund-Länder-Gespräche. © Reuters

Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker kritisierte am Freitag, dass in dieser Phase der Pandemie überhaupt noch Zuschauer in den Stadien zugelassen werden. „Auch 15 000 Menschen in einem Stadion passen absolut nicht in diese extrem schwierige Zeit“, sagte die Medizinerin der Deutschen Presse-Agentur.