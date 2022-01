Niedersachsen verlängert Corona-Testpflicht an Schulen um einen Monat

Anzeige

Anzeige

An Schulen in Niedersachsen müssen sich Kinder und Jugendliche bis zum 28. Februar täglich auf das Coronavirus testen lassen. Laut der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung gibt es Ausnahmen für Schüler, die einen Geimpft- oder Genesenenstatus vorweisen können, allerdings muss dann ein Nachweis über eine Auffrischungsimpfung vorliegen.

Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet, solle die neue Verordnung in der kommenden Woche in Kraft treten und laut Entwurf bis zum 23. Februar gültig bleiben. Bis zu diesem Tag gilt in Niedersachsen auch die sogenannte Winterruhe.

Das bedeutet, dass bei Veranstaltungen eine Obergrenze von 500 Personen gilt. Außerdem bleiben Clubs und Diskotheken weiterhin geschlossen. Weitere Infos zu Corona-Regeln in Niedersachsen finden Sie auf HAZ.de.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Geplant ist auch eine Testpflicht in den Kitas, welche ab dem 15. Februar in Kraft treten soll. Dreimal pro Woche müssen Kinder ab einem Alter von drei Jahren dann von den Erziehungsberechtigten auf das Coronavirus getestet werden.

Anzeige

Beim Outdoor-Sport gilt zukünftig für Individualsportler die 3G-Regelung. Im Mannschaftssport ist, laut Entwurf, weiterhin die 2G-Regel Pflicht.