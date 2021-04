Anzeige

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den Niederlanden doppelt so hoch wie in Deutschland: Sie lag am Dienstag bei mehr als 330. Trotzdem lockert das Nachbarland wieder die Corona-Maßnahmen, während hierzulande die Bundesnotbremse greift und Öffnungen vielerorts ausgeschlossen sind.

In den Niederlanden dürfen beispielsweise Restaurantterrassen und Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Auch die Ausgangssperre zwischen 22 und 4.30 Uhr ist seit Mittwochmorgen vorerst Geschichte.

Intensivmediziner warnen vor Notzustand

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, sagte der Premierminister Mark Rutte (VVD) letzte Woche, dass die Öffnungen der erste Schritt auf dem Weg zurück in die Normalität seien.

Doch das Risiko ist hoch. Schon vor einigen Tagen warnten Intensivmedizinerinnen und -mediziner vor einem Notzustand in den Krankenhäusern. Es drohe ein „Code Schwarz“, so der Vorsitzende der Vereinigung der Intensivmediziner, Diederik Gommersdas. Beim „Code Schwarz“ entscheidet eine Triagekommission, welche Kranken in der Klinik behandelt werden können und welche nicht.

Rutte spricht von akzeptablem Risiko

Rutte hingegen sprach von einem „akzeptablen Risiko“. Durch die zunehmende Zahl der Impfungen werde Anfang Mai ein Rückgang der Infektionen erwartet, erklärte er weiter. In der Realität sieht dies aber anders aus: Bisher haben in den Niederlanden nur rund 30 Prozent der Bürger eine Erstimpfung erhalten. Ob rechtzeitig ein positiver Impfeffekt eintritt, ist also fraglich.

Die Lockerungen in dem Nachbarland bergen auch für Deutschland eine Gefahr. Vor allem, wenn viele Menschen einen Tagesausflug zur anderen Seite der Grenze machen und das Virus so weiterverbreiten. Otto Fricke (FDP), Bundestags­abgeordneter aus NRW, erklärte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich bin mir sicher, dass viele grenznahe Besucher in die Niederlande reisen werden.“

Dies sei nur „dann riskant, wenn Bürgerinnen und Bürger, die in die Niederlande fahren, nachlässig werden in den Bereichen, in denen es im Innenraum Kontakte gibt“. Er fordert: „Hier müssen sie die gleiche Aufmerksamkeit an den Tag legen wie in Deutschland.“ Die Gefahr eines Mitnehmens des Virus bei einem Aufenthalt auf Außenterrassen sieht Fricke wegen der Ergebnisse der Aerosolforschung allerdings nicht.

Innenminister von NRW appelliert an Bürger

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius möchte ebenfalls ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch Reisen vermeiden. In einer Pressemitteilung wendete er sich am Mittwoch an die Bevölkerung: „Ich möchte (...) an alle Menschen dies- und jenseits der Grenze appellieren, auf nicht notwendige Reisen auf die andere Seite der Grenze zu verzichten.“

Die Zeit für ein Wiedersehen mit Freunden, Familie und Geschäftspartnern werde kommen, so Pistorius. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, erklärte am Mittwoch: „Das gute Wetter darf uns nicht dazu verleiten, alle Vorsicht über Bord zu werfen. Daher bitte ich vor allem die Bürgerinnen und Bürger in den Grenzregionen: Bleiben Sie zu Hause!“

„Zurzeit helfen Sie uns dadurch, dass Sie in Ihrem eigenen Land bleiben“, hieß es ebenfalls in der Mitteilung seitens des niederländischen Ministers Ferdinand Grapperhaus.

Österreich erlaubt Großveranstaltungen

Doch die niederländische Regierung ist nicht die einzige, die Öffnungen plant: Nahezu jedes Nachbarland möchte alsbald lockern.

Österreich öffnet zum 19. Mai wieder fast alle Branchen, darunter Gastronomie, Sport, Hotellerie und Kultur. Das Land hat eine Inzidenz von 170,2 (Stand: 26.4.) und setzt daher auf ein umfangreiches Schutzkonzept mit Corona-Tests. „Diese Öffnungsschritte erfolgen mit strengen Sicherheitskonzepten, aber sie erfolgen“, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Veranstaltungen mit Hygienekonzept dürfen im Freien dann 3000 und in Innenräumen 1500 Besucher empfangen. Aktivitäten in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur müssen vorerst um 22 Uhr beendet sein – ab 1. Juli soll Nachtgastronomie aber möglich sein.

Schweiz hat Terrassen geöffnet

Die Schweiz war seit Beginn der Pandemie weniger strikt als beispielsweise Deutschland. Hotels oder Skigebiete mussten ihren Betrieb nicht einstellen. Seit Anfang März 2021 können die Menschen in der Schweiz wieder Geschäfte, Museen und Zoos besuchen.

Am vergangenen Wochenende durfte die Gastronomie wieder ihre Terrassen öffnen – allerdings mit Maskenpflicht und Beschränkungen auf vier Gäste pro Tisch, berichtet Euronews. 100 Gäste sind bei Konzerten und Sportevents im Freien erlaubt. Weitere Öffnungsschritte soll es erst mal nicht geben: „Die Zahl der positiven Corona-Fälle steigt. Das erlaubt es uns derzeit nicht, weitere Schritte zu unternehmen“, erklärte der Gesundheitsminister Alain Berset laut Euronews.

Belgien öffnet trotz Mangel an Intensivbetten

Kürzlich musste Deutschland Corona-Patienten aus Belgien aufnehmen: Einige Krankenhausstandorte hätten keine Intensivbetten mehr zur Verfügung, schrieb die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Leiter der medizinischen Notfallhilfe Marcel Van der Auwera. Dennoch möchte die Regierung um den Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) den Öffnungsplan einhalten.

Ab 8. Mai darf die Gastronomie wieder ihre Außenbereiche öffnen und vier Gäste pro Tisch bedienen. In den vergangenen 14 Tagen gab es in Belgien offiziellen Angaben zufolge knapp 450 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner (Stand: 24.4.)

Dänemark kann sich Öffnungen leisten

Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Dänemark, Mette Frederiksen, lockert die Einschränkungen mithilfe eines Corona-Passes. Mit diesem soll man unter anderem per App auf dem Smartphone Impfungen, negative Tests und überstandene Infektionen nachweisen können. In den letzten Wochen wurden bereits die Außenbereiche der Gastronomie sowie Museen und Büchereien geöffnet. Am 6. Mai werden planmäßig wieder die Innenbereiche der Lokale sowie Theater und Kinos für Besucher geöffnet.

Das Land kann sich seine Öffnungen leisten: Nach einem Höchststand Mitte Dezember sind die Neuinfektionszahlen in Dänemark deutlich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 85,5 (Stand: 27.4.) und ist damit knapp halb so hoch wie in Deutschland. Außerdem sollen alle Dänen über 50 Jahre bis Ende Mai geimpft werden.

Tschechien möchte Geschäfte öffnen

In Tschechien verbessert sich die Infektionslage zwar weiter, doch die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor einigen Tagen bei rund 185 Neuinfektionen. Gesundheitsminister Petr Arenberger rechnet trotzdem damit, dass Anfang Mai alle Geschäfte öffnen können. Das sagte er dem Sender CNN Prima News. Momentan sind die Schulen im Wechselunterricht und mit Testpflicht geöffnet.

Polen: Dritte Welle ist gebrochen

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki (PiS) erklärte am Mittwoch in Warschau, dass die dritte Welle der Pandemie gebrochen sei. Das Gesundheitsministerium meldete am selben Tag 8895 registrierte Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Ab 4. Mai sollen Einkaufszentren, Baumärkte und Möbelgeschäfte unter Hygienebestimmungen wieder öffnen. Das Gleiche gilt für die Kultur: Museen und Kunstgalerien dürfen wieder Besucher empfangen. Wenige Tage später dürfen Hotels bis zu einer Auslastung von 50 Prozent Gäste beherbergen. Am 15. Mai wird den Restaurants die Öffnung der Außenbereiche erlaubt.

Luxemburg passt Maßnahmen an

Die Nachbarländer Frankreich und Luxemburg gehen die Lockerungen mit etwas größerer Vorsicht an. In Luxemburg gibt es einzelne Anpassungen im Kultur- und Sportbereich: Zehn Musiker dürfen mit Sicherheitsabstand zum Proben zusammenkommen und die Gastronomie darf weiterhin ihren Außenbereich öffnen, unter der Bedingung, dass die Terrasse an drei Seiten offen ist.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (REM) kündigte an, dass die Corona-Beschränkungen allmählich zurückgefahren werden sollen. Ab Mitte Mai will Frankreich wieder die Öffnung solcher Geschäften erlauben, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Auch einige Kultureinrichtungen sollen wieder Besucher empfangen – gleiches gilt für die Außengastronomie.

Video Drosten: Corona-Mutante aus Indien „nichts, was einen wirklich groß beunruhigt“ 1:15 min Der Virologe Christian Drosten zeigt sich angesichts der bisherigen Erkenntnisse über die indische Corona-Variante B.1.617 weiter relativ gelassen. © dpa

Frankreich bleibt bei Ausgangssperre

Die von 19 bis 6 Uhr geltende Ausgangssperre hat vorerst Bestand, doch Macron stellte in Aussicht, den Beginn etwas später in den Abend zu verschieben. Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen ist mit fast 6000 allerdings die höchste seit dem vergangenen Frühling.

Das Land vermeldet mehr als 30.000 bestätigte Virusinfektionen pro Tag. Die Zahl lag diesen Monat aber schon bei 40.000 – Behörden sehen darin ein ermutigendes Zeichen.