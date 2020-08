New Yorks Gouverneur nennt Corona “europäisches Virus”

Anzeige

Washington. Bei einer Attacke auf US-Präsident Donald Trump wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise hat der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, das Virus als "europäisches Virus" bezeichnet.

Die gegenwärtige Regierung sei “dysfunktional und inkompetent”, sagte Cuomo in einer am Montagabend (Ortszeit) im Rahmen des Parteitags der Demokraten ausgestrahlten Rede. “Sie konnte das Virus nicht abwehren, sie hat es tatsächlich nicht einmal kommen sehen. Das europäische Virus hat den Nordosten infiziert, während das Weiße Haus noch auf China fixiert war.”

Cuomos Bemerkung schien eine Anspielung auf Trump zu sein, der das Coronavirus immer wieder als “China-Virus” bezeichnet, aus Sicht seiner Gegner hat das eine stigmatisierende Wirkung.

Das Virus wurde erstmals in Wuhan in China nachgewiesen. Einige Studien besagen, dass der Ausbruch in New York von europäischen Reisenden ausgegangen sein könnte, die nicht wussten, dass sie infiziert waren.