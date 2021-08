New Yorks Gouverneur Cuomo tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück

Anzeige

New York. Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, tritt zurück. Der 63-Jährige zog damit am Dienstag die Konsequenzen aus Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexueller Belästigung. Zuvor hatten Politiker sowohl der Republikaner als auch der Demokraten, darunter US-Präsident Joe Biden, seinen Rücktritt gefordert.

Er kam damit vermutlich einem Amtsenthebungsverfahren zuvor, dessen Einleitung sich im Parlament des Staates New York abzeichnete. Cuomo hat einem offiziellen Untersuchungsergebnis zufolge mindestens elf Frauen sexuell belästigt und in seiner Behörde eine Arbeitsatmosphäre “voller Furcht und Einschüchterung” geschaffen. Als erste Frau in der Geschichte des Staates New York übernimmt seine bisherige Stellvertreterin Kathy Hochul das Gouverneursamt.

Enge Vertraute zurückgetreten

Erst am Sonntagabend war eine seiner engsten Vertrauten zurückgetreten. Die Cuomo-Beraterin Melissa DeRosa kündigte in einer schriftlichen Erklärung an, ihr Amt aufzugeben. Mit dem Weggang der 38-Jährigen verlor der demokratische Politiker eine loyale Mitarbeiterin und wichtige Strategin. Die Anschuldigungen mehrerer Frauen weist der 63-Jährige zurück.

Im Zuge der Affäre trat am Montag auch Roberta Kaplan als Vorsitzende der Organisation Time’s Up zurück, die im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung gegründet worden war. Die Kanzlei der Anwältin hatte Cuomo-Beraterin DeRosa vertreten und soll dem Gouverneur bei seiner Verteidigung gegen die Belästigungsvorwürfe geholfen haben.