Erste Strafanzeige gegen Andrew Cuomo: Frau zeigt US-Gouverneur wegen sexueller Belästigung an

Albany. Im US-Staat New York beschuldigt eine Angestellte den US-Gouverneur Andrew Cuomo, sie an der Brust begrapscht zu haben. Wie die Polizei von Albany County gegenüber der Nachrichtenagentur AP und mehreren US-Medien bestätigte, ist eine entsprechende Anzeige gegen Cuomo eingegangen. Es handelt sich dabei um den ersten bekannten Fall, dass eine Frau offiziell Anzeige wegen sexueller Belästigung gegen Cuomo erstattet.

Gegenüber der „New York Post“ erklärte der Leiter der Polizeibehörde von Albany County, es sei möglich, den Gouverneur festzunehmen, wenn sich die Vorwürfe erhärten. „Das Ermittlungsergebnis kann sein, dass die Vorwürfe begründet scheinen und er festgenommen wird”, sagte der Dienststellenleiter. Man wolle keinen Unterschied bei den Ermittlungen machen, nur weil es sich um den Gouverneur handele.

Cuomo soll elf Frauen belästigt haben

Die Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James, veröffentlichte am Dienstag einen 165-seitigen Bericht über Cuomo, der das Ergebnis einer unabhängige Untersuchung von Belästigungsvorwürfen ist. James sagte, die Untersuchung habe ergeben, dass Cuomo „aktuelle und ehemalige Angestellte des Staates New York sexuell belästigt hat, indem er die Frauen unerwünscht und nicht einvernehmlich berührt und zahlreiche anstößige Kommentare abgegeben habe”.

Außerdem habe Cuomo eine für Frauen „feindliche Arbeitsatmosphäre“ und ein „Klima der Angst“ geschaffen. Dem Untersuchungsbericht zufolge sei nachgewiesen, dass Cuomo elf Frauen innerhalb und außerhalb seiner Regierung sexuell belästigt habe.

Die Frau, die nun Anzeige erstattet hat, wird im Bericht der Generalstaatsanwaltschaft als „Executive Assistant #1“ bezeichnet, so die New York Post. Sie soll am Donnerstagnachmittag während eines kurzen Treffens mit den Polizeibeamten Anzeige erstattet haben. Laut der Zeitung soll Cuomo sie zu einer Umarmung an sich gezogen haben, unter ihre Bluse gegriffen und am 16. November ihre Brust berührt haben. Auch am 31. Dezember 2019 soll Cuomo sie begrapscht haben, zitiert die New York Post aus dem Bericht der Polizei. Nach eigenen Angaben habe sie bisher nicht darüber sprechen wollen, aus Angst ihren Job zu verlieren.

Cuomo drohen bereits strafrechtliche Konsequenzen von mindestens drei regionalen Staatsanwaltschaften im Bundesstaat New York, die bei der Generalstaatsanwältin Letitia James Beweismaterialien zur Prüfung angefordert haben. Zudem hat der Vorsitzende des Repräsentantenhauses von New York, Carl Heastie, ein rasches Amtsenthebungsverfahren gegen Cuomo angekündigt. Bis das losgehen könnte, dürfte es nach Einschätzungen von Experten aber noch mehrere Wochen dauern.

Cumo wehrt sich gegen Vorwürfe

Cuomo hatte sich zuletzt mit Bildern von Merkel gegen die Belästigungsvorwürfe gewehrt. Seine Anwälte haben einen eigenen 85-seitigen Bericht geschrieben, in dem sie die Vorwürfe zurückweisen. Cuomo musste für den Bericht allerdings heftige Kritik einstecken. Betroffene und Medien fordern seinen Rücktritt. Auch US-Präsident Joe Biden fordert seinen Parteikollegen dazu auf, sein Amt niederzulegen.