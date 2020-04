New Yorker Bürgermeister erzürnt Juden mit Kritik

Anzeige

Anzeige

New York. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hat seinem Ärger über Verstöße gegen die Corona-Abstandsregeln Luft gemacht und sich damit Kritik jüdischer Gruppen zugezogen. Nachdem die Polizei im Stadtteil Williamsburg eine dicht gedrängte chassidische Trauergemeinde aufgelöst hatte, twitterte de Blasio, derartige Verstöße gegen die Regeln zum Eindämmen der Coronavirus-Pandemie seien völlig inakzeptabel. “Meine Botschaft an die jüdische Gemeinschaft und alle Gemeinschaften ist ganz einfach: Die Zeit der Warnungen ist vorbei.”

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Kritiker monierten, de Blasio habe eine orthodoxe jüdische Gemeinschaft an den Pranger gestellt, obwohl sich auch andere gegen das Verbot großer Menschenansammlungen hinweggesetzt hätten. So hätten am Dienstag Tausende New Yorker den Vorbeiflug von Militärmaschinen beobachtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation-League, die gegen die Diskriminierung von Juden kämpft, warf dem Bürgermeister vor, die gesamte jüdische Bevölkerung New Yorks angegriffen zu haben. Der Stadtrat Chaim Deutsch kritisierte, de Blasio mache Juden Vorwürfe, obwohl diese bereits zunehmend Ziel von Hassverbrechen würden. In New York leben schätzungsweise eine Millionen Juden, von denen etwa zehn Prozent orthodox sind.

Video Chronologie des Coronavirus 1:59 min Der Beginn des verheerenden Coronavirus war vermutlich ein Tiermarkt in Wuhan/China. In nur wenigen Wochen erreichte das Virus auch Europa. © RND

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

RND/AP