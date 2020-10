“New York Times” ruft Amerikaner auf, Joe Biden zu wählen

Anzeige

Anzeige

Berlin/Washington. Lange ist es nicht mehr hin, bis die US-Bürger zur Wahlurne schreiten können - am 3. November haben sie die Wahl zwischen weiteren vier Jahren mit Präsident Donald Trump oder einer Ablösung durch den demokratischen Herausforderer Joe Biden. Wenn sie nicht schon vorher per Briefwahl abgestimmt haben. Die renommierte US-Zeitung “New York Times” hat sich nun jedenfalls klar positioniert und eine Wahlempfehlung abgegeben. Am Dienstag veröffentlichte sie einen Leitartikel mit dem Titel: “Wählt Joe Biden, Amerika”.

Biden habe versprochen, “die Seele Amerikas wiederherzustellen”, heißt es darin. Zudem habe er gelobt, ein Präsident für alle Bürger des Landes zu sein; unabhängig davon, ob sie ihn unterstützten oder nicht. Biden biete “einer ängstlichen, erschöpften Nation etwas jenseits von Politik oder Ideologie”: Standhaftigkeit, Erfahrung, Mitgefühl und Anstand.

Video Biden: TV-Duell war „nationale Peinlichkeit“ 1:51 min Biden forderte die Amerikaner auf, für ihn zu stimmen, um jede Möglichkeit auszuschließen, dass Trump im Falle einer Wahlniederlage im Weißen Haus bleibt. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“In der Politik geht es nicht um Perfektion”

Trump wird in dem gesamten Artikel kein einziges Mal namentlich genannt, und doch taucht er immer wieder als unsichtbare Referenz auf. So würde sich ein Präsident Biden für Rechtsstaatlichkeit einsetzen und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen wiederherstellen, schreibt die “New York Times”. Zudem würde sich Biden an die Seite der US-Verbündeten stellen und gegen systematische Ungerechtigkeiten kämpfen.

Abschließend heißt es: “Biden ist kein perfekter Kandidat, und er wäre auch kein perfekter Präsident. Aber in der Politik geht es nicht um Perfektion. Es geht um die Kunst des Möglichen und darum, Amerika zu ermutigen, seine besseren Engel zu umarmen.”

In der vergangenen Woche hatte sich bereits die “Washington Post” klar zu Herausforderer Biden bekannt und gnadenlos mit der Präsidentschaft von Donald Trump abgerechnet.