New York: Frau verkleidet sich als “Freiheitsstatue” und beschmiert “Black Lives Matter”-Schriftzug

Anzeige

Anzeige

Berlin. Eine Frau hat am Sonntag den großen “Black Lives Matter”-Schriftzug auf der Fifth Avenue in Manhattan (New York) mit pinker Farbe beschmiert. Das berichtet der US-Sender “Fox 5 New York″. In einem Video ist zu sehen, wie die Protestierende namens Juliet Germanotta das Schriftbild mit Farbe übergießt und dabei als Freiheitsstatue verkleidet ist. Sie wurde festgenommen, ihr wird Vandalismus vorgeworfen.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Germanotta den Schriftzug beschmutzt. Aktivisten hatten die riesige Schrift auf die Straße vor dem Trump Tower gemalt. Sie steht für die Protestbewegung gegen rassistische Polizeigewalt, die Ende Mai in den USA und in vielen anderen Ländern der Welt infolge des brutalen Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz aufkam.

Video De Blasio: "Wir befreien die 5th Avenue" 1:16 min Der Bürgermeister von New York City hat am Donnerstag mit vielen anderen einen großen "Black-Lives-Matter"-Schriftzug vor den Trump-Tower gemalt. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im Juni warf eine weitere Frau blaue Farbe auf die Schrift, im Juli verteilte ein Mann rote Farbe auf ihr. Bürgermeister Bill de Blasio, der beim Malen selbst geholfen hatte, ließ die Farbe aber jeweils wieder entfernen.