Diverses Kabinett: Erster schwuler Vize-Premier für Neuseeland

Wellington. Zum ersten Mal wird in Neuseeland ein offen schwuler Mann die Rolle des Vize-Premierministers einnehmen. Grant Robertson gehört zu dem am Montag von Premierministerin Jacinda Ardern bekannt gegebenen Kabinett, dass wegen seiner Diversität hervorsticht. Unter den Ministern ist auch eine Reihe indigener Abgeordneter, darunter Nanaia Mahuta als Außenministerin und Kelvin Davis als Minister für Kinder.

Robertson, der ebenfalls als Finanzminister im Amt bleiben wird, ist ein langjähriger Freund und politischer Verbündeter von Ardern. Er sagt, er habe versucht, allen Neuseeländern ein Minister zu sein, aber glaubt ebenfalls, dass es für jüngere Mitglieder der LGBT-Gemeinde wichtig sei, Menschen, mit denen sie sich identifizieren, in hochrangigen Ämtern zu sehen. „Ich bekomme noch immer viele E-Mails und Nachrichten von jungen schwulen, lesbischen, bisexuellen und Transgender-Menschen, die von uns erwarten, dass wir ihnen eine Art Vorbild sind“, sagte Robertson.

Arderns Labour-Partei fährt deutlichen Sieg ein

Arderns Labour-Partei war am 17. Oktober mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Robertson ersetzt Peter Winston, dessen nationalistische New Zealand First nicht wiedergewählt wurde. Es war erwartet worden, dass Kelvin Davis die Rolle des Vize übernimmt, aber dieser sagte, er wolle sich auf seine anderen Verantwortlichkeiten fokussieren.

Die Labourpartei unterzeichnete am Sonntag eine Kooperationsvereinbarung mit den Grünen, in der festgelegt wird, dass die beiden Parteien bei den Themen Klima, Umwelt und Kindeswohl zusammenarbeiten. Zwei Abgeordnete der Grünen haben außerhalb des Kabinetts Minister-Funktionen übertragen bekommen.