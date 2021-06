Neuer Flüchtlingsdeal mit der Türkei: Es ist und bleibt ein schmutziges Geschäft

Anzeige

Brüssel. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die EU ihren Flüchtlingsdeal mit der Türkei verlängern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr italienischer Amtskollege Mario Draghi haben das jetzt bei einem Treffen in Berlin angedeutet. Es wäre die Fortsetzung einer Misserfolgsgeschichte.

Die sogenannte EU-Türkei-Erklärung wurde 2016 als ein Erfolg europäischer Politik verkauft. Flüchtlinge, die über die östliche Mittelmeerroute aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU kamen, sollten so schnell wie möglich erfahren, ob sie Anspruch auf Asyl in der EU haben. Wenn nicht, sollten sie umgehend zurück in die Türkei.

Dafür würde die EU im Gegenzug die gleiche Zahl asylsuchender Flüchtlinge aus den Lagern der Türkei in ihre Mitgliedsländer umsiedeln. Zudem überwies die EU 6 Milliarden Euro, um den mehr als drei Millionen Flüchtlingen in der Türkei zu helfen.

Das klang tatsächlich nach einem Plan. Die Pragmatiker um Merkel hatten sich im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs durchgesetzt. Doch der Plan ging nicht so auf, wie er sollte.

Weder wurden die Asylprüfverfahren beschleunigt, noch wurden die Flüchtlinge innerhalb der EU verteilt. Die Folge sind überfüllte Lager wie Moria, in denen die Menschen mitunter seit Jahren vor sich hin vegetieren. Eine Perspektive haben sie nicht, und es sieht nicht danach aus, als würde sich daran schon bald etwas ändern.

Flüchtlingsdeal ist Druckmittel für Erdogan

Außerdem hat die EU dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit der Abmachung einen gewaltigen Hebel in die Hand gegeben. Er kann nach seinem Belieben die Flüchtlinge in der Türkei als Faustpfand missbrauchen.

Immer wieder, wenn die Beziehungen zur EU wieder einmal auf einem Tiefpunkt ankommen, droht Erdogan mit der Öffnung der Grenze zu Griechenland. In den meisten Fällen bleibt es bei der Drohung. Doch das Signal ist deutlich zu erkennen: Auch in Zukunft wird Erdogan den Hebel, den ihm die EU selbst überreicht hat, einsetzen.

Der Deal ist und bleibt ein schmutziges Geschäft. Erdogan hält Migranten von der EU fern, dafür bekommt er Geld von der EU. Das kommt einem Ausverkauf humanitärer Werte und einem unwürdigen Outsourcing der EU-Asylpolitik ziemlich nahe.

Doch ob man es mag oder nicht: Ohne Zusammenarbeit mit der Türkei wird es in der Migrationsfrage auch in den nächsten Jahren nicht gehen. Eine Alternative zu einer Verlängerung des Deals scheint es momentan nicht zu geben. Da hat die nüchterne Realpolitikerin Merkel recht.

Der Grund dafür ist simpel: Solange es keine Einigung auf eine Verteilung von Migranten auf die 27 EU-Mitgliedsländer gibt, solange wird die gesamte EU von der Türkei abhängig bleiben. Doch in Brüssel würden derzeit nicht einmal Berufsoptimisten Geld darauf setzen, dass sich Rechtspopulisten wie Viktor Orbán in Ungarn oder die rechtskonservative Regierung in Polen überzeugen lassen.

Schäbige Politik von Orbán und Co.

Orbán und Co. haben die Debatte in den vergangenen Jahren ausschließlich zu innenpolitischen Zwecken missbraucht und damit gezeigt, dass sie kein Interesse an einer gemeinsamen Migrationspolitik in der EU haben. Sie weigern sich, Flüchtlinge aufzunehmen, weil sie ihre Macht sichern wollen. Das ist kein verantwortungsvolles Handeln, sondern schäbige Klientelpolitik.

Das hat die Gräben zwischen aufnahmewilligen Ländern und jenen Staaten, die sich der Flüchtlingsaufnahme kategorisch verweigern, nur vertieft. Und zudem fühlen sich jene Staaten komplett alleingelassen, an deren Küsten die überwiegende Mehrzahl der Flüchtlinge zum ersten Mal europäischen Boden betritt.

Die Migrationspolitik der EU gleicht einem Trümmerhaufen. Jetzt rächt sich bitter, dass das Recht auf Asyl von einer humanitären Frage zu einer Frage der inneren Sicherheit gemacht wurde. Es geht nur noch um Abschreckung und Abschiebung. Schmutzige Geschäfte und ihre Folgen werden dabei billigend in Kauf genommen. Das ist beschämend.