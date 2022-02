Neues Corona-Hilfegesetz: Ampel plant Steuerentlastungen von 11 Milliarden Euro

Anzeige

Berlin. Angesichts der anhaltenden der Corona-Pandemie will die Ampelkoalition Bürger und Unternehmen in den kommenden fünf Jahren um mehr als 11 Milliarden Euro entlasten. Das geht aus dem Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums für das „Vierte Corona-Steuerhilfegesetz“ hervor, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Danach sollen unter anderem Corona-Prämien für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in diesem Jahr bis zu einem Betrag von jährlich 3000 Euro steuerfrei gestellt werden. Die Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag – maximal 600 Euro insgesamt – soll bis Ende 2022 verlängert werden. Die Unternehmen können dem Entwurf zufolge angeschaffte Wirtschaftsgüter schneller abschreiben, um damit zunächst die Steuerlast zu drücken. Außerdem dürfen sie künftig Verluste in größerem Maße als bisher mit früheren Gewinnen verrechnen. Auch das mindert die Steuerlast und setzt damit Investitionsanreize.

Bürger und Unternehmen werden so 2022 um 235 Millionen Euro, 2023 um 3,5 Milliarden, 2024 um 4,7 Milliarden, 2025 um 2,7 Milliarden und 2026 um 440 Millionen Euro entlastet. „Es geht darum, die wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten“, wird das Gesetz des von Christian Lindner (FDP) geleiteten Finanzministeriums begründet. „Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei wirtschaftliche, aber auch soziale Maßnahmen, die sehr schnell greifen und helfen sollen“, heißt es weiter.