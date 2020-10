Die Briten loben Deutschland

Anzeige

London. So viel wurde auf der Insel bereits über das Buch diskutiert und geschrieben, dass Boris Johnson es vermutlich kennt – doch dürfte es nicht gerade zu seiner favorisierten Bettlektüre zählen. Tatsächlich wird die Neuerscheinung weder den britischen Premierminister noch seine Kollegen in Westminster erfreuen. „Why the Germans Do It Better“ („Warum die Deutschen es besser machen“) lautet der Titel des jüngsten Buchs von John Kampfner. Und, nun ja, viel Erklärung braucht es kaum, warum es als provokativ gilt.

Nicht nur, dass der Journalist äußerst kritisch mit seinem eigenen Land ins Gericht geht und es als „gefangen in einem zum Scheitern verurteilten politischen System und in Größenwahn“ beschreibt. Ausgerechnet auf die Deutschen verweist der Publizist. Die „Krauts“, die aus britischer Sicht im Sommerurlaub vor Sonnenaufgang ihre Handtücher auf Liegestühlen ausbreiten und regelbesessen gern den Hobbypolizisten spielen, will er den Briten als Vorbild andrehen? Man möchte erwähnen: In diesem Jahr liegt das fast im Trend.

Lob für die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel

Während der Corona-Krise blicken die Briten neidvoll über den Ärmelkanal, wo die Deutschen im Umgang mit der Pandemie bislang richtigliegen. Daneben arbeitet sich Kampfner an so ziemlich jedem Thema ab, lobt die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, den Mittelstand, den wirtschaftlichen Triumph seit der Finanzkrise und den Erfolg der Wiedervereinigung. Er erkennt insbesondere in der Bescheidenheit und zuweilen Langeweile der politischen Kultur die Vorteile des deutschen Wegs. Dort der unaufgeregte Stil der Kanzlerin, vor der Haustür auf der Insel der seiner Meinung nach inkompetente Entertainer Johnson. Dort eine Politik, die auf Ergebnisse und Konsensbildung abzielt, hier vor allem viel Rhetorik und bombastische Ankündigungen aus der Downing Street.

Groß­britannien lieferte eine Fallstudie dafür, wie man nicht mit einer Krise umgeht. John Kampfner / britischer Journalist und Autor

Manch stolzer Brite fühlte sich getroffen. Es handele sich um ein Literaturgenre nicht unähnlich des „Rachepornos“, lästerte ein Rezensent fast beleidigt im europaskeptischen „Telegraph“. Kampfner karikiert nämlich einen Teil der Briten immer wieder als Plastikfähnchen schwenkendes, patriotische Lieder schmetterndes Volk, das früherem Ruhm nachläuft und den englischen Exzeptionalismus feiert. Und in dessen „politischem Nichtsystem“ man improvisierend von einer Krise zur nächsten springe, während sich Deutschland als „Bollwerk für Anstand und Stabilität“ präsentiere. Das Brexit-Votum von 2016 setzt Kampfner mit einem „kollektiven Nervenzusammenbruch“ gleich, wenn auch der EU-Austritt für ihn ein Symptom darstellt und nicht der Grund für Großbritanniens „Psychodrama“ sei. Die Deutschen hätten „mit Horror“ zugeschaut, wie ein Land, das sie für seinen Pragmatismus und seine Gelassenheit bewunderten, in eine Selbsttäuschung à la Pseudo-Churchill verfiel, moniert Kampfner in dem Buch, das im kommenden Jahr auf Deutsch im Rowohlt-Verlag erscheinen soll.

„Ihr seid so viel besser, als ihr denkt“: Lobgesang auf die Bundesrepublik

Zugleich provoziert er mit seiner These auch die Deutschen, das ist dem Publizisten, Sohn eines vor Hitler aus Bratislava geflohenen Juden und einer englischen Protestantin, wohl bewusst. Er war Auslandskorrespondent in Bonn und im Berlin der Wendezeit. Für seine Recherchen ist er nun abermals durchs Land gereist. Wenn er dabei den Titel seines Buchs verriet, lautete die Antwort der Gesprächspartner stets gleich: „Das können Sie nicht sagen.“ Kampfner kann. Brite eben. Herausgekommen ist ein Lobgesang auf die Bundesrepublik, der die tief sitzenden Selbstzweifel der Deutschen, den Hang zu Nörgeleien sowie die Scham über die Vergangenheit anerkennt, aber auf sehr englische und charmante Weise vernachlässigt. „Ihr seid so viel besser, als ihr denkt“, ruft Kampfner den Deutschen mit seinem Buch zu, die seiner Meinung nach auf etliche Dinge stolz sein könnten – die sich aber oft zu verstecken versuchten aufgrund ihrer Kriegsgeschichte und der Weigerung zurückzublicken.

Immerhin, Kampfner erkennt auch Schwächen, zum Beispiel ist ihm der digitale Rückstand aufgefallen. Während der digital übertragenen Vorstellung des Buchs bescheinigte er außerdem auf Nachfrage einigen Deutschen „eine Selbstgefälligkeit“, beinahe einen „moralischen Nationalismus“, der von einem Nichtmilitarismus herrühre. Die größte Kritik findet sich in seinem Buch im Kapitel zur deutschen Außenpolitik, wenn er etwa auf die schwache Haltung gegenüber Russland verweist. Mit seinem Untertitel „Notizen aus einem erwachsenen Land“ schiebt er der Bundesrepublik eine Verantwortung in der Welt zu, die sie bislang nicht in Gänze zu übernehmen bereit scheint.

„Dies ist die Zeit für Deutschland vorzutreten“

Wenn Deutschland erwachsen ist, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Kampfner seine Heimat für infantil hält. Brexit-Dramen, Chaos, Parlamentstheater und nun die Corona-Pandemie, von der das Königreich so schwer betroffen ist wie kaum ein anderes Land. „Großbritannien lieferte eine Fallstudie dafür, wie man nicht mit einer Krise umgeht“, schreibt er.

Deutschland habe sich in einem Kokon befunden und es sich darin bequem gemacht, geschützt von der Ordnung nach dem Kalten Krieg, von den alliierten Kräften und insbesondere von den USA. Dies, so Kampfner, muss sich ändern. „In welchem Maße wird Deutschland die Tatsache akzeptieren, dass es eine Führungsrolle innehat?“ Wer würde sich sonst um die Wahrung der liberalen Demokratie kümmern? „Dies ist die Zeit für Deutschland vorzutreten.“

Natürlich sind einige der Beschreibungen Deutschlands zu sehr durch die rosarote Brille betrachtet und überzogen. Und natürlich machen die Deutschen es nicht bei allem und überall besser. Im Gegenteil, in manchen Dingen stünde es den Deutschen gut, von den Briten zu lernen – etwa Gelassenheit oder Humor. Wunderbar auch dieser ganz eigene Individualismus. Und bis zu einem gewissen Maß auch das Selbstvertrauen.

Vermutlich ist gerade solch erfrischende Außenansicht und teilweise Einseitigkeit der dargestellten Erfolgsgeschichte vonnöten, um die Deutschen auf der Weltbühne nach vorne zu schubsen. Im Jahr 2020 ist es wohl nicht einmal mehr überraschend, dass dies ausgerechnet ein Brite tut.