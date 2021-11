Neues Beobachtungssystem: Zypern will Migranten aus der Türkei stoppen

Anzeige

Ankara. Mit einem elektronischen Überwachungssystem will die zyprische Regierung die illegale Migration aus dem türkisch besetzten Norden der geteilten Insel bremsen. Installieren soll die Anlagen das israelische Militär. Parallel dazu bemüht sich die Regierung in Nikosia um Rücknahmeabkommen mit afrikanischen Ländern.

1700 irreguläre Migranten registriert

Immer mehr Migranten versuchen über Zypern in die Europäische Union zu gelangen. Allein im Oktober wurden im Süden der geteilten Insel rund 1700 irreguläre Migranten registriert. Bereits im vergangenen Jahr verzeichnete die Inselrepublik im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung die höchste Anzahl an Asylanträgen aller EU-Staaten. Es handelt sich überwiegend nicht um Kriegsflüchtlinge, sondern um Menschen, die vor Armut fliehen und in der EU eine bessere wirtschaftliche Zukunft suchen. Die zyprischen Behörden wiesen deshalb im vergangenen Jahr rund 73 Prozent der Asylanträge ab.

Die Republik Zypern ist nicht Teil des Schengen-Raums. Für irreguläre Migranten ist deshalb und wegen der Insellage die Weiterreise in andere EU-Staaten besonders schwierig. Dafür ist Zypern so leicht zu erreichen wie kein anderer EU-Staat: 80 Prozent der illegalen Zuwanderer kommen per Flugzeug aus der Türkei nach Nordzypern und überqueren dann die Demarkationslinie, die zwischen dem türkisch besetzten Teil der Insel und der Republik Zypern verläuft.

Sperranlagen werden ausgebaut

An der 1974 gezogenen so genannten „Green Linie“, die über eine Strecke von 180 Kilometern quer durch Zypern verläuft, gab es früher kaum Kontrollen. Dann kamen immer mehr Migranten. Im März begann die Regierung, einen elf Kilometer langen Abschnitt bei der geteilten Inselhauptstadt Nikosia mit Stacheldrahtzäunen zu sichern. Diese Sperranlagen werden jetzt ausgebaut.

In Zusammenarbeit mit der israelischen Armee will die Regierung außerdem ein elektronisches Überwachungssystem entlang der Trennungslinie installieren. Die Verträge wurden vergangenen Freitag in Nikosia unterzeichnet. „Das Beobachtungssystem wird uns rund um die Uhr Bilder liefern“, sagte ein Sprecher des zyprischen Verteidigungsministeriums. Technische Einzelheiten nannte er nicht. Das System soll in drei Jahren fertig sein, die Kosten werden auf 27,5 Millionen Euro veranschlagt.

Zyperns Innenminister Nicos Nouris sagt, die Türkei ermutige Migranten „systematisch“, über die Demarkationslinie in die Republik Zypern zu kommen. Die Aufnahmelager für abgelehnte Asylbewerber in Zypern sind überfüllt. Die Regierung in Nikosia will sich deshalb um Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern der Migranten bemühen. Der französische Innenminister Gérald Darmanin versprach bei einem Zypern-Besuch am Freitag die Hilfe seiner Regierung: Paris werde sich bemühen, Gesprächskontakte zwischen Zypern und französischsprachigen Ländern in Afrika zu knüpfen.