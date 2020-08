Neues Abschiebegesetz: Hat Horst Seehofer erreicht, was er wollte?

Anzeige

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nennt es das “Geordnete-Rückkehr-Gesetz”, Pro Asyl hingegen spricht vom “Hau-Ab-Gesetz”: An diesem Freitag vor einem Jahr sind Verschärfungen in Kraft getreten, die Abschiebungen aus Deutschland erleichtern sollen. Hat das funktioniert?

Das neue Regelwerk, das offiziell ganz nüchtern “Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht” heißt, sieht eine ganze Reihe von Änderungen vor. So sind seither Sanktionen für Migranten vorgesehen, die nach Einschätzung der Behörden falsche Angaben zur eigenen Identität machen oder sich nicht genügend um die Beschaffung von für Abschiebungen notwendige Ausweispapiere bemühen: Sie dürfen nicht arbeiten, bekommen den Wohnsitz vorgeschrieben und haben schlechtere Chancen auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. Wie oft solch eine “Duldung für Personen mit ungeklärter Identität” seither vergeben wurde, ist aber unklar. Das lasse sich wohl erst im kommenden Jahr verlässlich sagen, erklärt das Innenministerium.

Der neue Status sei nach Einschätzung von Beratungseinrichtungen und Anwälten schon weit verbreitet, erklärt indes Pro Asyl. Von Betroffenen sei gerade in der Corona-Pandemie teils Unmögliches verlangt worden, etwa weil sie sich angesichts geschlossener Botschaften gar nicht um Papiere hätten bemühen können.

Hürden für Abschiebung gesunken

Auch die Hürden für die Inhaftierung vor der Abschiebung sanken, damit Betroffene weniger Gelegenheit haben vor ihrer erzwungenen Ausreise abzutauchen. Um den vom Bundesinnenministerium immer wieder beklagten Mangel an Abschiebehaftplätzen zu lindern, wurde auch eine Unterbringung in normalen Justizvollzugsanstalten erlaubt, wenn auch räumlich getrennt von anderen Häftlingen. Allerdings macht kaum ein Bundesland von dieser Möglichkeit Gebrauch: Nur Sachsen-Anhalt hat laut Bundesinnenministerium in drei Anstalten insgesamt 15 Plätze eingerichtet. Mehrere Länder hatten in der Vergangenheit auch rechtliche Bedenken angemeldet.

Wenn man spezielle Abschiebeeinrichtungen hinzurechnet, gab es damit deutschlandweit zuletzt rund 550 Plätze. Zum Vergleich: Im Mai vergangenen Jahres waren es rund 490 Abschiebehaftplätze.

Pro Asyl zieht vernichtende Bilanz

Ob das von Minister Seehofer als konsequent gelobte Gesetz die erhoffte Wirkung gezeigt hat, möchte sein Ministerium ein Jahr später noch nicht abschließend beurteilen. Dafür sei es noch zu früh, unter anderem weil in der Pandemie Rückführungen zeitweise fast zum Erliegen kamen. Erst im Herbst kommenden Jahres könne mit “validen Aussagen zur Wirksamkeit” gerechnet werden.

Pro Asyl hingegen hat das Gesetz von Anfang an scharf kritisiert und zieht auch zum Jahrestag eine vernichtende Bilanz. "Das Gesetz hat zu einer massiven Entrechtung von Geflüchteten beigetragen, die gerade in der Pandemiezeit fatale Wirkungen entfaltet", kommentiert die Flüchtlingsorganisation.

Einer der Hauptkritikpunkte ist die Möglichkeit, den Aufenthalt für Asylbewerber in einer Erstaufnahme auf bis zu anderthalb Jahre auszudehnen - ein ganzes Jahr länger als bis zur Neuregelung vorgesehen. “Das Festhalten von Tausenden in Sammelunterkünften ist angesichts der Corona-Pandemie verantwortungslos”, schreibt die Organisation.