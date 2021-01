US-Senatsausschuss stimmt für Pete Buttigieg als Verkehrsminister

Anzeige

Anzeige

Washington. Der von US-Präsident Joe Biden für das Amt des Verkehrsministers vorgesehene Pete Buttigieg ist dem Kabinettsposten einen Schritt näher gekommen. Der Wirtschaftsausschuss des Senats bestätigte die Nominierung des als Bürgermeister von South Bend, Indiana, bekannt gewordenen Demokraten am Mittwoch mit 21 zu drei Stimmen. Nun geht die Personalie in die volle Senatskammer; dort könnte er noch in dieser Woche als Minister bestätigt werden.

Der 39-Jährige wäre eine der jüngsten Personen, die je vom Senat für einen Kabinettsposten bestätigt wurden. Außerdem wäre er die erste offen homosexuell lebende Person.

Autoabgase und das Transportwesen allgemein tragen erheblich zum Anteil der USA an der Erderwärmung bei. Den Erwartungen nach wird Buttigieg eine wichtige Rolle in Bidens Agenda zum Kampf gegen den Klimawandel einnehmen. Im demokratischen Vorwahlkampf war Buttigieg noch als Rivale gegen Biden angetreten, dieser lobte ihn dafür, „eine neue Stimme“ in den Diskurs zu bringen.