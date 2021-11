Neuer Lockdownplan in Sachsen: Kretschmer will Schließungen für alle

Anzeige

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will im Kampf gegen die vierte Corona-Welle in Sachsen große Teile des öffentlichen Lebens schließen. Damit plant er deutlich schärfere Maßnahmen als bisher angekündigt. Die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete zunächst über entsprechende Pläne, die auf einer außerordentlichen Sitzung des CDU-Fraktionsvorstandes am Mittwochabend besprochen wurden.

Demnach hat sich Kretschmer für ein generelles Verbot von Großveranstaltungen sowie die Schließung von Bars und Diskotheken ausgesprochen. Weitere Einschränkungen im Kultur- und Freizeitbereich sind angedacht. Ob Restaurants offen bleiben können, ist noch nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass das Verbot auch Weihnachtsmärkte mit einschließt – auch wenn sie nicht explizit aufgezählt wurden. Die Regeln sollen ab Montag für drei Wochen gelten.

Videoschalte mit Wieler

Zuvor hatte sich Kretschmer in einer Videoschalte mit dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, getroffen. Wieler hatte dort in eindringlichen Worten vor der vierten Welle und einer Notlage in Deutschland gewarnt. Zudem hatte sich Kretschmer mit weiteren Wissenschaftlern beraten.

Kretschmers Lockdownpläne müssen allerdings noch mit den Koalitionspartnern von SPD und Grünen abgestimmt werden und sind auch abhängig von dem neuen Infektionsschutzgesetz, über das am heutigen Donnerstag im Bundestag abgestimmt wird.