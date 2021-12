Nach Leon Goretzka: Auch Klaas Heufer-Umlauf, Thees Uhlmann und Igor Levit sollen Bundespräsidenten wählen

Anzeige

Hannover. Der TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (38), Sänger Thees Uhlmann (47) und Schauspielerin Denise M‘Baye (Jahrgang 1976) sollen im kommenden Jahr mit über die Wahl des Bundespräsidenten entscheiden. Die SPD im niedersächsischen Landtag nominierte die Promis für die Bundesversammlung am 13. Februar, wie aus dem Wahlvorschlag der Fraktion hervorgeht.

Die Grünen in Niedersachsen nominierten derweil Pianist Igor Levit für die Bundesversammlung. Das teilte die Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag am Mittwoch in Hannover mit. Die Wahl der insgesamt 73 Delegierten für das Bundesland ist demnach in der kommenden Woche im Landtag geplant.

Leon Goretzka bei Bundespräsidentenwahl dabei

In der Corona-Pandemie hatten Hauskonzerte des Star-Pianisten viel Beachtung auf Twitter gefunden. Im Herbst 2020 wurde er für sein gesellschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Am 13. Februar 2022 wird das deutsche Staatsoberhaupt in der Bundesversammlung gewählt. Abstimmen dürfen nicht nur Politiker – in der Vergangenheit tat dies etwa der frühere Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Bei der Abstimmung im kommenden Jahr ist etwa Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka mit dabei.