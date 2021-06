Neue US-Botschafterin Gutmann: Kompromiss statt Konfrontation

Anzeige

Washington. Die Veranstaltung war offiziell beendet und beide Gesprächspartner hatten die Bühne des Auditoriums der Universität von Pennsylvania fast verlassen, als Joe Biden noch einmal innehielt. „Diese Frau hat meinen Verstand gerettet“, rief der ehemalige Vizepräsident in den Saal und deutete auf die Moderatorin.

Einige Gäste im Saal lachten. Doch Biden widersprach: Nach dem Tod seines Sohnes Beau sei er in keiner guten Verfassung gewesen, gestand er offen. Da habe ihn die Präsidentin an die Universität berufen: „Es war die größte Ehre meines Lebens.“

Da war im Februar 2019, zwei Monate vor der offiziellen Bewerbung des Politikers im Präsidentschaftsrennen. Nun sitzt Joe Biden im Weißen Haus, und Amy Gutmann, die Präsidentin der Elite-Hochschule, erwartet eine prestigeträchtige Berufung: Die 71-Jährige soll neue US-Botschafterin in Deutschland werden.

Nach übereinstimmenden Medienberichten liegt ein entsprechendes Ersuchen beim Bundespräsidialamt. Die Zustimmung ist eine Formsache. Wenn der amerikanische Senat die Personalie absegnet, kann die einjährige Vakanz an der Spitze der Vertretung endlich beendet werden.

Ihr Vater floh 1934 aus Deutschland

Bidens neue Deutschland-Diplomatin ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. Nicht nur gilt die renommierte Politikwissenschaftlerin als Vertraute des Präsidenten. Mit ihrem akademischen Wirken bietet sie einen scharfen intellektuellen Kontrast zu ihrem Vorgänger, dem Ex-Fox-News-Kommentator Richard Grenell.

Vor allem hat Gutmann persönliche Wurzeln in Deutschland: Ihr Vater Kurt floh als orthodoxer Jude 1934 aus der Umgebung von Nürnberg - zunächst nach Indien, weil ihm die USA das Asyl verweigerten. 1948 zog er dann nach New York, wo ein Jahr später Amy geboren wurde.

Die Familiengeschichte hat Gutmann offenbar geprägt. Ihr 1966 verstorbener Vater sei „ein Vorbild an Courage und Integrität“ gewesen, sagte sie vor einigen Jahren in einem Interview: „Es ist wahr, dass meine ganze Familie ausgelöscht worden wäre, hätte mein Vater nicht getan, was er getan hat.“

Der nationalsozialistische Völkermord beschäftigte sie auch in ihrer Arbeit: Im Jahr 2012 holte Gutmann eines der weltgrößten Holocaust-Archive mit 52.000 Video-Testimonials von Überlebenden nach Philadelphia.

Eine der 50 größten Führungspersönlichkeiten

Der akademische Lebenslauf der nominierten Botschafterin ist makellos: Nach einem Studium an der London School of Economics promovierte sie 1976 an der Top-Universität Harvard. 2004 wurde sie als Präsidentin an die Universität von Philadelphia berufen, die ebenfalls zur Spitzenriege der US-Hochschulen gehört.

Gutmann beschäftigt sich vor allem mit den Schnittstellen zwischen politischer Theorie und Praxis. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben und wurde 2018 vom Magazin Fortune als eine der 50 größten Führungspersönlichkeiten der Welt benannt.

In ihrem Amt als Uni-Präsidentin hat sich Gutmann politischer Demonstrationen weitgehend enthalten. Nach der Wahl von Präsident Donald Trump 2016 erklärte sie zwar, Amerika habe einen der „bittersten, spalterischsten und verletzendsten Wahlkämpfe“ seiner Geschichte hinter sich, beteiligte sich aber nicht an Straßenaktionen. Politische Ämter hat sie ebenfalls nicht bekleidet. Aber von 2009 bis 2016 leitete sie die Bioethik-Kommission der Obama-Regierung.

Gemeinsame Projekte: Ein Jahr nach dem Krebstod seines Lieblingssohnes Beau startete Joe Biden 2016 mit Amy Gutmann an der Pennsylvania University eine Initiative zur Krebsbekämpfung. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Die Verbindung zwischen Gutmann und Biden, der in Pennsylvania geboren wurde und nun wenige Kilometer südlich hinter der Landesgrenze in Delaware lebt, besteht seit vielen Jahren. 2013 verlieh ihm die Uni-Chefin die Ehrendoktorwürde.

Nach dem Ausscheiden aus dem Vizepräsidentenamt wurde er dann von Gutmann auf eine neugeschaffene Professur berufen. Dass er dort für ein Dutzend Vorträge rund 900.000 Dollar kassierte, wurde in der Lokalpresse teilweise kritisch angemerkt.

Doch Biden und Gutmann verbindet ein ähnlicher Blick auf die Politik. Mehrfach diskutierten die beiden auf der Bühne der Universität miteinander. Die Auftritte offenbaren, dass die Chemie stimmt. So erkundigt sich Gutmann einmal selbstverständlich nach Bidens Freundschaft mit Lady Gaga und ein anderes Mal nach dem Befinden seines Hundes Major.

Mit der künftigen Botschafterin, die mit einem Jura-Professor verheiratet ist und eine erwachsene Tochter hat, dürfte die deutsche Regierung einen direkten Draht ins Weiße Haus haben.

Vor neun Jahren schon ist das 16. Buch der Professorin erschienen. Sein Titel lautet: „Der Geist des Kompromisses - warum er zum Regieren nötig ist und Wahlkämpfe ihn untergraben“. Besser könnte es Joe Biden, der sich als Präsident die Aussöhnung des Landes auf seine Fahne geschrieben hat, nicht sagen.