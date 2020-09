Neue Strategie? Wichtiger Trump-Berater wirbt für Ziel der Herdenimmunität

Anzeige

Weltweit versuchen Staaten, der Corona-Pandemie Herr zu werden. Eine der Fragen, die dabei immer wieder auftaucht, ist die, ob Gesellschaften eine sogenannte Herdenimmunität erreichen können - dass also ein so großer Teil der Bevölkerung durch eine überstandene Infektion mit dem Coronovirus Antikörper entwickelt hat, dass eine exponentielle Verbreitung des Virus unmöglich wird.

Bis heute ist allerdings umstritten, wie groß der Teil der immunen Bevölkerung sein müsste, damit von einer Herdenimmunität gesprochen werden kann und auch, ob aus einer Infektion mit dem Coronavirus überhaupt eine dauerhafte Immunität gegen das Virus folgt.

Die USA und der schwedische “Sonderweg”

In den USA wirbt nun ein wichtiger Berater von Donald Trump für eine Strategie, die auf das Prinzip der Herdenimmunität setzt. Wie die „Washington Post“ berichtet, spricht er sich dafür aus, sich auf den Schutz von Risikogruppen zu konzentrieren und ansonsten die Verbreitung des Virus innerhalb der Bevölkerung nicht weiter bekämpfen.

Atlas ist seit August einer der Top-Berater des US-Präsidenten in medizinischen Fragen. Zuletzt war er oft der einzige Gesundheitsexperte, der Trump zu seinen Corona-Pressekonferenzen begleiten durfte. Dem Bericht der „Washington Post“ zufolge drängt Atlas auf eine grundlegende Änderung der US-Strategie im Kampf gegen das Coronavirus.

Atlas dränge auf die Öffnung von Geschäften und insbesondere Schulen USA-weit, schreibt die Post, und stellt auch den Nutzen von Schutzmasken öffentlich in Frage. Damit trifft er die Linie Trumps, der das Virus auf dem Rückzug sieht.

Mit einer solchen Strategie zur Bekämpfung des Virus wird international vor allem Schweden assoziiert, dass in der Corona-Krise weniger auf staatliche Verbote setzte als die meisten anderen Staaten. Immer wieder wird berichtet, der schwedische Sonderweg habe das Ziel eine Herdenimmunität in der Bevölkerung zu erreichen. Der schwedische Chef-Epidemiologe Anders Tegnell hat dieser Darstellung wiederholt widersprochen.

USA ändern Test-Strategie

Der Ansatz trifft in US-Expertenkreisen auf viel Kritik. Insbesondere Top-Epidemiologe Dr. Anthony Fauci und Deborah Birx, Koordinatorin der Coronavirus Task Force am Weißen Haus, haben sich stets gegen eine weitgehende Öffnung und für ein vorsichtiges Vorgehen im Kampf gegen das Virus ausgesprochen. Dafür wurden beide wiederholt öffentlich von Trump kritisiert.

Offizielle Linie des Weißen Hauses ist das Streben nach Herdenimmunität nicht, wie Alyssa Farah, Sprecherin im Weißen Haus, der “Washington Post” sagte. Trump setze weiter auf eine medizinische Bekämpfung der Pandemie und ultimativ auf einen Impfstoff. Aber mehr und mehr Experten fürchten den Einfluss Atlas’, der selbst kein Epidemiologe sondern Neuroradiologe ist, auf die Corona-Strategie des US-Präsidenten. Atlas lehnte mehrere Interviewanfragen der „Washington Post“ ab.

Insbesondere die veränderte Corona-Teststrategie der USA wird als Beleg für einen Paradigmenwechsel in der US-Politik angeführt. Das Center for Disease Control und Prevention (CDC) hat vergangene Woche verfügt, dass Personen mit atypischen Symptomen nicht mehr getestet werden müssen. Gleichzeitig verstärkte das Weiße Haus die Ausgaben für Tests in Altenheimen.