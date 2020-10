Neue Spendenregeln für Abgeordnete – aber genügen sie auch?

Anzeige

Berlin. Der Bundestag hat am Mittwoch nach zwei Jahren Beratungen das Abgeordnetengesetz geändert. Für die Mitglieder des Parlaments hat das erhebliche Auswirkungen. Doch Kritiker zweifeln an manchen Stellen an der Wirksamkeit.

Die wohl wichtigste Änderung betrifft den Umgang mit Spenden. Bisher konnte das Präsidium des Bundestags lediglich ein Ordnungsgeld gegen Abgeordnete verhängen, die Nebentätigen bzw. -einkünfte nicht richtig angegeben hatten. Dies soll in Zukunft auch für die Nicht-Anzeige von Spenden sowie für die verbotene Annahme von Zuwendungen gelten. Die Strafe kann bis zu einer Höhe der Hälfte der jährlichen Diäten ausfallen – also mehr als 60.000 Euro betragen. Spenden an Abgeordnete sind selten, meist erhalten Parteien diese Zuwendungen, da sich diese von der Steuer absetzen lassen. Trotzdem gibt es auch diese Fälle immer wieder.

Kritisch sieht die Transparenzplattform “abgeordnetenwatch.de” das neu gestaltete Gesetz: “Diese Änderung kann das Problem des Transparenzmangels nicht beseitigen”, sagte Léa Briand, Sprecherin der Plattform dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Verstöße kommen bisher nur ans Licht, wenn Medien oder Organisationen wie unsere diese publik machen. Die Öffentlichkeit erfährt weiterhin nicht, wie und wie oft die Bundestagsverwaltung Verstöße prüft und vor allem, wie systematisch sie dagegen vorgeht.” Dass es bisher gar keine Strafzahlungen bei Verstößen gegen die Spendenanzeigepflicht gegeben hat, sei ein Skandal, so Briand.

Das Bundesverfassungsgericht urteilte bereits 2017

Neben den Sanktionen bei Spenden sieht das Abgeordnetengesetz künftig auch neue Regeln für die Mitarbeiter der Parlamentsmitglieder vor. Dazu hatte das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber im Jahr 2017 aufgefordert. Die Folge ist nun eine neue “Negativliste”, die Mitarbeitern bestimmte Tätigkeiten verbietet. Im Kern geht es darum, dass Wahlkampftätigkeiten der Angestellten von Abgeordneten nicht mehr erstattet werden dürfen. Für diese ist bisher teilweise der Bundestag und damit der Steuerzahler aufgekommen.

“Es wurde wirklich Zeit, dass der Bundestag jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzt”, sagte Britta Haßelmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grüne, dem RND. “Hierzu gehört die nun geschaffene Sanktionsmöglichkeit bei unzulässigem Einsatz von MitarbeiterInnen der Abgeordneten.” Handlungsbedarf sieht Haßelmann noch beim Thema Nebeneinkünfte: “Unternehmensbeteiligungen von Abgeordneten sollen früher offengelegt werden und es muss klargestellt werden, dass Aktienoptionen bereits Vermögensvorteile sind und damit anzeigepflichtig werden.” Dass es dort noch immer Regelungslücken gebe, habe die Lobbyaffäre um Philipp Amthor (CDU) gezeigt.

Umstritten war unter den Abgeordneten das so genannte Hinweisverbot: Bisher dürfen Parlamentarier in ihrem Lebenslauf nicht mit dem Hinweis MdB – Mitglied des Bundestags werben. Dies kann beispielsweise bei Rechtsanwälten von Vorteil für die Anwerbung von Klienten sein. Die Koalition hat die Passage geändert, nun heißt es nur noch, es dürfe nicht “missbräuchlich” mit der Bezeichnung MdB geworben werden.

Schließlich steht nun im Abgeordnetengesetz, dass das amtliche Handbuch des Bundestags, welches beispielsweise die Biographien der Abgeordneten enthält, künftig nicht mehr gedruckt wird. Es soll nur noch online zur Verfügung stehen. Das soll pro Legislaturperiode immerhin eine Ersparnis von 700.000 Euro für die Steuerzahler bringen.