Das Kabinett Draghi: Sechs Politiker mit großen Herausforderungen

Rom. Der neue italienische Regierungschef Mario Draghi (73) hat ein Team mit bekannten und eher unbekannten Gesichtern zusammengestellt. Sechs Politiker und Experten, auf die große Herausforderungen zukommen:

Luigi Di Maio

Außenminister (Fünf-Sterne-Bewegung M5S). Der neue Außenminister ist auch der alte. Di Maio (34) spielt in der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung eine zentrale Rolle, zeitweise war der Süditaliener Sterne-Chef. Er steht für eine stabile Außenpolitik - da seine Partei die stärkste Kraft im Parlament ist, soll er Draghi auch intern stützen.

Andrea Orlando

Arbeitsminister (Sozialdemokraten/PD). Der 52-Jährige besitzt Kabinettserfahrung aus früheren Zeiten, unter anderem unter dem damaligen Premier Matteo Renzi (damals PD, heute Viva Italia). Er ist stark in der PD engagiert. Sein Bereich gehört zu den schwierigen Brocken wegen der Jobverluste durch die Corona-Krise.

Roberto Cingolani

Minister für ökologischen Umbau (Experte). Der Physiker (59) aus Mailand verbindet Wissen zu Klima und Ökothemen mit Technik. In den 90er Jahren war er in Stuttgart am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. Der Gründer des Technologieinstituts IIT in Genua war zuletzt beim Luft- und Raumfahrt Leonardo für Innovation zuständig. Sein Ressort ist neu - die EU fordert den „grünen“ Wandel.

Daniele Franco

Finanzminister (Experte). Franco gilt als enger Vertrauter Draghis. Beide waren für die Zentralbank Banca d’Italia tätig. Franco (67) stieg dort 2020 zum Generaldirektor auf. In den 90ern arbeitete er zeitweise für die EU. Er gilt als Signal an Brüssel, dass man sich dort auf Rom verlassen kann.

Marta Cartabia

Justizministerin (Expertin). Die 57-jährige Ex-Präsidentin des Verfassungsgerichts wurde selbst schon als mögliche Regierungschefin gehandelt. Die Jura-Professorin und bekennende Katholikin aus Norditalien ist Europa-Fan. Sie steht dem Präsidenten Sergio Mattarella nahe.

Vittorio Colao

Minister für technologische Innovation (Experte). Der langjährige Manager, Jahrgang 1961, war unter anderem beim Kommunikationsriesen Vodafone. Er ist der Mann fürs Digitale. Colao wurde mehrfach als Politikberater hinzugezogen. So leitete er für die Vorgänger-Regierung 2020 eine Kommission für die Wiederbelebung Italiens nach der Pandemie.