Neue Regeln für die globalisierte Welt – ein Gastbeitrag

Die Corona-Pandemie stellt uns auf die Probe. Und sie stellt bisherige Gewissheiten und Grundannahmen infrage. Dass die Virusinfektion nicht von sogenannten Entwicklungsländern ausging wie 2013 beim Ebolavirus in Westafrika, ist bislang untypisch. Dass sie ausgehend von China zunächst den globalen Norden mit seinen entwickelten Industrieländern heimsucht, ist zutiefst irritierend und beängstigend.

Nach dem globalen Norden wird die Pandemie nun den globalen Süden erfassen, der noch viel verwundbarer ist. Dorthin sollte unser Blick gehen. Denn Corona führt uns deutlich vor Augen, wie sehr wir in gegenseitiger Abhängigkeit stehen.

Für nachhaltige Entwicklung braucht es einen gemeinsamen globalen Kraftakt

Diesem Grundverständnis der wechselseitigen Abhängigkeiten folgt die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet haben. Um nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, brauche es einen gemeinsamen globalen Kraftakt. Und zwar in geteilter Verantwortung, egal, ob Entwicklungs- oder Industrieland, ob Staat oder Privatwirtschaft. Nur so werde die Weltgemeinschaft die Herausforderungen für globale Entwicklung meistern: Armut zu mindern, Ernährung zu sichern, gesundes Leben und Bildung für alle zu schaffen ... Diese Ziele setzen einen klaren politischen Rahmen für Entwicklungs- und Handlungsfähigkeit von Gesellschaften. Werden sie erreicht, wird die Weltgemeinschaft krisenfester mit Herausforderungen wie Corona umgehen.

Die Corona-Krise zeigt nicht nur, von welch existenzieller Bedeutung grundlegende Themen der Entwicklungszusammenarbeit sind, die die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Auftrag der Bundesregierung und anderer Auftraggeber mit Partnern in mehr als 120 Ländern bearbeitet: Armutsminderung, Ernährungssicherheit und Gesundheit, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Klimaschutz. All das entscheidet darüber, wie gut Menschen für eine Krise wie diese gerüstet sind.

GIZ-Vorstand: Tanja Gönner. © Quelle: Thomas Imo/photothek.net

Corona führt uns vor Augen, dass Entwicklungszusammenarbeit nachhaltig Strukturen schafft – und so ein effektives Instrument schaffen kann, um gefestigter mit Krisen umzugehen. Länder, die ihre Gesundheitssysteme strukturell stärken konnten, sind weit besser auf die Corona-Krise vorbereitet. Dies trifft besonders auf Länder zu, die aus der Bekämpfung von Ebola lernen konnten. Ein gutes Beispiel ist Liberia. Dort waren nach dem Ausbruch der Ebolaepidemie 2014 bis 2016 nahezu 5000 Todesopfer zu beklagen. Doch das Land konnte in Zusammenarbeit unter anderem mit der GIZ sein Gesundheitssystem etwa in Sachen Personal und Seuchenkontrolle so verbessern, dass es sowohl mit der aktuellen als auch mit möglichen zukünftigen Gesundheitskrisen resilienter umgeht. Ähnliche Erfolge konnten wir in ausgewählten Ländern der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft erzielen: Neuerdings zählt Covid-19 zu den 20 Infektionskrankheiten, deren Fälle das digitale Krankheitsüberwachungssystem SORMAS erfasst und dokumentiert. So lassen sich Infektionen und Kontakte nachvollziehen und eindämmen.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ließ 2015 als Reaktion auf Ebola die Schnell einsetzbare Expertengruppe Gesundheit etablieren, die bei der GIZ angesiedelt ist und in Kooperation mit dem Bernard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und dem Robert-Koch-Institut tätig wird: Zurzeit wird sie von vielen Ländern nachgefragt. Sie hilft, nationale Labordiagnostik für Covid-19 aufzubauen oder zu erhöhen sowie Personal darin zu schulen, Tests durchzuführen – und entsprechende Strukturen auf Dauer vorzuhalten.

Die Beispiele zeigen: Das Ziel von Entwicklungszusammenarbeit sind stabile und handlungsfähige Staaten und Gesellschaften, die langfristig, effektiv und wirkungsvoll arbeiten. Denn das ist die beste Prävention, um die nächste Krise zu meistern.

GIZ-Vorstand: Thorsten Schäfer-Gümbel. © Quelle: Thomas Imo/photothek.net

Durch die Corona-Krise wird die internationale Zusammenarbeit auf allen Ebenen gefordert – auch bei der Bearbeitung ihrer regional sicher stark unterschiedlichen Folgen: Wenn infolge der Krise fragile Volkswirtschaften weiter unter Druck geraten und Menschen aus prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen noch mehr in die Armut abrutschen, wird Armutsbekämpfung wichtiger, muss Beschäftigung abgesichert und neu geschaffen werden.

Corona fordert die Entwicklungszusammenarbeit auch heraus, neue Wege zu gehen. In den Kooperationsländern erleben wir, dass sich die Bedingungen für unsere Arbeit grundlegend ändern, etwa durch Verstädterung, Migration und nicht zuletzt den Klimawandel. Deshalb kommt es darauf an, bisherige Lösungsansätze durch innovative zu ergänzen und sie gut miteinander zu verzahnen. In Indien unterstützen wir beispielsweise seit 2008 das nationale Programm einer kostenlosen Krankenversicherung für arme Menschen, vor allem informell Beschäftigte. Diese weltweit größte staatliche Krankenversicherung mit mittlerweile einer halben Milliarde Berechtigten wird seit 2018 durch den Einsatz digitaler Instrumente für die Onlineregistrierung, Abrechnung und so weiter gesteuert. Oder im Digitalzentrum in Tunis: Dort wurde eine Covid-19-App entwickelt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz auf eingescannten Röntgenbildern der Lunge Symptome einer Infektion erkennen kann.

Eindämmung der Pandemie setzt nicht zuletzt Solidarität voraus

Die Eindämmung der Pandemie setzt nicht zuletzt Solidarität voraus. Entscheidend wird sein, ob neue grenzüberschreitende Partnerschaften entstehen, die globale Lösungen anstreben. Oder werden sich nationale Reflexe durchsetzen und etwa Lieferketten wieder nationalisiert? Noch ist unklar, welche Richtung eingeschlagen wird. Es geht dabei um die Frage: Welche Regeln geben wir der Globalisierung? Von der Antwort darauf wird abhängen, wie erfolgreich die Weltgemeinschaft die anderen Themen der Agenda 2030 bearbeiten wird, allen voran das Problem des Klimawandels.

Keinesfalls darf die eine Krise gegen die andere ausgespielt werden. Vielmehr sollten vom Management der aktuellen Pandemie Impulse für klimaschonende Produktion und Verbrauch ausgehen. Damit ließe sich auch die europäische Initiative für einen “Green Deal” unterstützen. Auch diese Krise birgt die Chance, dass wir langfristig stärker und handlungsfähiger aus ihr hervorgehen. Und zwar mit mehr und nicht mit weniger Zusammenarbeit.