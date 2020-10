Gegen Trumps Widerstand: US-Medikamentenbehörde gibt neue Regeln für Corona-Impfstoff heraus

Anzeige

Washington. Trotz Widerstands des Weißen Hauses hat die US-Medikamentenbehörde FDA neue Sicherheitsstandards für die Zulassung eines potenziellen Corona-Impfstoffs vorgelegt. In den am Dienstag auf der FDA-Webseite veröffentlichten Dokumenten hieß es, dass Entwickler von Impfstoffen mindestens zwei Monate lang deren Wirkung bei Studienteilnehmern beobachten sollten, bevor sie eine Zulassung im Schnellverfahren beantragen können. Damit gilt es als ausgeschlossen, dass es noch vor der US-Präsidentschaftswahl einen Impfstoff geben könnte, wie Präsident Donald Trump das in Aussicht gestellt hatte.

Wissenschaftler, die an der Impfstoff-Entwicklung arbeiten, haben diesen Zeitplan ohnehin bereits mehrfach als viel zu ambitioniert dargestellt. Dennoch blockierte das Weiße Haus die formale Veröffentlichung der neuen FDA-Regeln, wie die Nachrichtenagentur AP am Montag aus Regierungskreisen erfahren hatte. Im Weißen Haus herrsche die Ansicht, dass es für die Zwei-Monats-Frist "keinen klinischen oder medizinischen Grund" gebe, hieß es.

Die Blockade des Weißen Haus umging die FDA, indem sie die Frist in Dokumente für ihre Impfstoffkommission verpackte. Das hat zwar nicht die gleiche Wertigkeit wie eine formale Richtlinie der FDA, machte aber deutlich, dass sich die Behörde in dem Punkt nicht dem Weißen Haus beugen will.