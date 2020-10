Neue Angriffe in Berg-Karabach: Waffenruhe hält nicht

Anzeige

Eriwan. Die von Russland vermittelte Waffenruhe für die Kaukasusregion Berg-Karabach hält nicht: Armenien und Aserbaidschan warfen sich am Montag erneut gegenseitig vor, Angriffe ausgeführt zu haben. Eigentlich sollten die Waffen seit Samstag schweigen.

Das armenische Verteidigungsministerium teilte mit, aserbaidschanische Einheiten bombardierten “intensiv die südliche Front” der Konfliktzone. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium meldete armenischen Beschuss auf die Ortschaften Goranboy, Terter und Agdam.

Weg für Gespräche

Am 27. September sind in der völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region, in der mehrheitlich Armenier wohnen, die schwersten Kämpfe seit dem 1994 mit einem Waffenstillstand beendeten Krieg ausgebrochen. Russland hat ein Sicherheitsabkommen mit Armenien, aber auch enge Beziehungen zu Aserbaidschan. Beide Länder sind ehemalige Sowjetrepubliken.

Die Waffenruhe war am frühen Samstagmorgen nach zehnstündigen Gesprächen in Moskau unter Vermittlung des russischen Außenministers Sergej Lawrow verkündet worden. Sie sah vor, dass die Feuerpause den Weg für Gespräche für eine Beilegung des Konflikts bereitet.