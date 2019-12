Neubauer enttäuscht von UN-Klimagipfel: “Was sollen wir noch machen?”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Nach der Weltklimakonferenz in Madrid hat sich die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer enttäuscht über die Ergebnisse gezeigt. Der Jugendbewegung Fridays for Future und anderen Klimaschützern sei offensichtlich nicht zugehört worden, sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben ein Jahr lang alles gegeben, um den Stand der Wissenschaft und die Bereitschaft der Menschen auf die Straße zu tragen. Es stellt sich die ernsthafte Frage, was wir denn noch machen sollen.“ Neubauer ist eines der führenden Mitglieder von Fridays for Future und war in Madrid gemeinsam mit der Schwedin Greta Thunberg aufgetreten.

Irritiert sei sie aber weniger von Staaten wie den USA und Brasilien, die bei den Verhandlungen gebremst hätten, sagte Neubauer - sondern von Staaten wie Deutschland aber auch der EU, deren Job es gewesen wäre „zu beweisen, dass sie verstanden haben, dass sie diese Tage in der Verantwortung stehen, internationalen Klimaschutz voranzubringen, trotz und wegen aller bekannten Schwierigkeiten.“

UN-Klimakonferenz endet mit magerem Ergebnis

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach zweiwöchigen Verhandlungen und zwei Tagen Verlängerung hatten die knapp 200 Staaten in Madrid ihr Ziel verpasst, Regeln für einen internationalen Handel mit Klimaschutz-Gutschriften zu beschließen. Auch der Ruf nach mehr Ehrgeiz beim Einsparen von Treibhausgasen fiel in der Abschlusserklärung nicht so deutlich aus, wie Klimaschützer und auch viele der Staaten am Verhandlungstisch sich das gewünscht hätten. Deutschland und die EU waren immer wieder demonstrativ mit anderen Ländern für ein ambitionierteres Ergebnis aufgetreten.

Unklar ist noch, wie sie den Durchbruch von Bund und Ländern zum Klimapaket in Deutschland bewertet.

RND/dpa