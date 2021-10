Neuaufstellung der CDU: Klöckner lehnt Doppelspitze ab

Anzeige

Anzeige

Berlin. In der Debatte um die künftige Aufstellung der CDU hat sich die stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner gegen eine Doppelspitze ausgesprochen. Eine klare Führung „geht am besten mit einer Person an der Spitze der Bundespartei.“

Das sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Hingegen halte ich es nicht für zwingend nötig, dass Parteivorsitz und Oppositionsführung im Deutschen Bundestag in einer Hand sind.“

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Union muss Rolle einer starken Opposition finden

Im Parlament müsse die Union erst in die Rolle einer starken Opposition finden, und die Bundespartei müsse sich auf ihre Erneuerung konzentrieren. Das sei „ziemlich viel und mit unterschiedlichen Schwerpunkten verbunden“. Beide Funktionen in eine Hand zu legen, „muss nicht unbedingt klug sein in dieser Situation“. Auf die Frage, ob sie selbst wieder für das Präsidium kandidiere, sagte Klöckner: „Das schließe ich nicht aus.“

Anzeige

Die CDU will auf einem Sonderparteitag als Konsequenz des historisch schlechten Ergebnisses bei der Bundestagswahl den gesamten Vorstand neu wählen. Parteichef Armin Laschet hatte angekündigt, eigene Ambitionen zurückzustellen. Als mögliche Anwärter für seine Nachfolge gelten Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus oder etwa der Außenpolitiker Norbert Röttgen.