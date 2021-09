Zukunftsteam: Dorothee Bär wollte Laschet nicht plakatieren

Anzeige

Die Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) ist eines von acht Mitgliedern von Armin Laschets sogenanntem Zukunftsteam. Doch in der Talkshow von Maybrit Illner sagte sie unlängst, in ihrem Wahlkreis im bayrischen Bad Kissingen wolle sie nur sich selbst plakatieren – und somit nicht den CDU-Kanzlerkandidaten.

März lacht als Reaktion

Friedrich März, ebenfalls Illner-Gast und zugleich Teil von Laschets Zukunftsteam, reagierte in der Talkshow mit einem Lachen. Das sorgt jetzt vor dem Hintergrund der Präsentation von Laschets Team für hämische Kommentare in den sozialen Netzwerken: „Hier erzählt ein Achtel des #Zukunftsteams, dass sie Laschet nicht in ihrem Wahlkreis plakatiert und ein anderes Achtel lacht darüber. Gutes Teamwork“, lautet ein Tweet zum Thema.

