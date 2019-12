Netanjahu spricht mit Pompeo über Annexion des Jordantals

Anzeige

Lissabon (AP) — Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat mit US-Außenminister Mike Pompeo über seinen Plan gesprochen, das Jordantal im Westjordanland zu annektieren. Auf Einzelheiten ging er nicht ein, wurde am Donnerstag in Lissabon aber zu einer Äußerung dazu von der Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof, Fatou Bensouda, angesprochen. Bensouda sagte, sie verfolge "mit Sorge" Netanjahus Überlegung, das Jordantal zu annektieren.

Das Jordantal ist wie der angrenzende Golan, strategisch besonders wichtig für Israel, da das Land vor dem Sieg im Sechstagekrieg von dort permanent beschossen worden war.

Israel habe "das volle Recht dazu, wenn es sich dazu entschließen sollte," sagte Netanjahu. International würde das vielerorts auf Ablehnung und Kritik stoßen. Zudem könnte die Annexion von einem Viertel der Fläche des Westjordanlands die letzten Hoffnungen der Palästinenser auf einen eigenen Staat zerstören.

Netanjahu sagte, er sei dankbar für sein gutes Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump. Dadurch könne er auch im US-Wahljahr 2020 israelische Interessen voranbringen. Trumps Regierung hat Jerusalem als Israels Hauptstadt und die Annektierung der Golanhöhen anerkannt.

Sein Gespräch mit Pompeo sei "entscheidend für Israels Sicherheit gewesen", sagte Netanjahu weiter. Es seien Fortschritte bei einem gemeinsamen Verteidigungspakt gemacht habe, mit dem Israel sich weiter gegen einen möglichen Angriff des Irans wappnen könne.

RND/AP