Netanjahu: Hamas hat „Schläge erhalten, mit denen sie nicht gerechnet hat“

Tel Aviv. Israels massive Luftangriffe im Gazastreifen haben die dort herrschende Hamas nach Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu „um Jahre zurückgeworfen“.

Die islamistische Palästinenserorganisation habe „Schläge erhalten, mit denen sie nicht gerechnet hat“, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros am Dienstag bei einem Besuch in einer Luftwaffenbasis im Süden des Landes. „Wir werden so lange weitermachen wie nötig, um den Bürgern Israel die Ruhe zurückzubringen.“

Video Gewalt in Nahost: Israel meldet Raketenbeschuss aus dem Libanon 1:31 min Das israelische Militär und die UN-Friedensmission teilten mit, dass aus dem Libanon Raketen in Richtung Israel geflogen seien. Sie konnten abgewehrt werden.

Netanjahu sagte den Angaben zufolge ferner: „Ich bin mir sicher, dass alle Feinde um uns herum sehen, welchen Preis man für Angriffe gegen uns zahlen muss, und ich bin sicher, dass sie die Lehren daraus ziehen werden.“ Der 71-Jährige traf sich mit Generalstabschef Aviv Kochavi zu einer Lageberatung.

Bei neuen massiven Raketenangriffen militanter Palästinenser auf israelische Ortschaften waren am Dienstag zwei thailändische Arbeiter getötet worden. Insgesamt sind in Israel bisher zwölf Menschen durch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen ums Leben gekommen.

Zahlreiche Kommandeure getötet

Seit Beginn der neuen Eskalation am 10. Mai hat Israels Militär nach eigenen Angaben im Gazastreifen Tunnelanlagen in einer Länge von schätzungsweise rund 100 Kilometern zerstört.

Nach Angaben der Armee hatte die Hamas das „Metro“ genannte Tunnelsystem über Jahre aufgebaut. Einem Armeevertreter zufolge hat es eine Länge von Hunderten Kilometern. Es werde unter anderem dafür benutzt, um innerhalb des Gazastreifens Kämpfer, Munition und Lebensmittel zu bewegen, teils auch mit Fahrzeugen.

Israel hat auch zahlreiche Kommandeure der militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad getötet. Das palästinensische Gesundheitsministerium hat die Zahl der Toten binnen gut einer Woche mit 213 beziffert.