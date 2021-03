Netanjahu beschuldigt Iran: Frachter vor Oman angegriffen

Anzeige

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Iran einen Angriff auf ein Frachtschiff im Golf von Oman vorgeworfen. Die Islamische Republik habe in der vergangenen Woche das Schiff in israelischem Besitz attackiert; das sei klar, sagte Netanjahu am Montag dem Rundfunksender Kan.

„Der Iran ist der größte Feind Israels, ich bin entschlossen, ihn aufzuhalten. Wir treffen ihn in der gesamten Region.“

Am Freitag war der Frachter „MV Helios Ray“ im Golf von Oman von einer Explosion erschüttert worden. Am Sonntag traf das Schiff dann im Hafen von Dubai für Reparaturen ein. Der Fall sorgte für Spannungen mit dem Iran und für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Nahen und Mittleren Osten.