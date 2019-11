Neonazis wollen in Bielefeld demonstrieren - Tausende bei Gegenprotest

Anzeige

Bielefeld. Im ostwestfälischen Bielefeld wollen heute Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Anlass ist eine von der Partei „Die Rechte“ angemeldete Kundgebung mit Marsch vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt.

Die rechte Versammlung findet ausgerechnet am Jahrestag der Novemberpogrome 1938 statt, bei denen Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen zerstörten und Juden angriffen. Die Demonstranten sprechen sich für die mehrfach verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck aus, die seit anderthalb Jahren in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld inhaftiert ist. Dazu erwartet die Polizei 300 Neonazis.

Bei der Zahl der Gegendemonstranten geht das Bielefelder Polizeipräsidium von rund 5000 Teilnehmern aus. Insgesamt sind 14 Veranstaltungen gegen rechts im Stadtgebiet angemeldet, darunter eine stille Mahnwache vor der Bielefelder Synagoge, eine Menschenkette und ein Fahrrad-Korso.

Zu den Gegendemonstrationen ruft das „Bielefelder Bündnis gegen Rechts“, ein Zusammenschluss von Gruppen aus Politik, Kirchen und Vereinen, auf. Das Motto lautet „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“.

RND/epd