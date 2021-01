Neonazi-Anschlag in Einbeck: Staatsanwaltschaft legt Berufung gegen Urteil ein

Anzeige

Anzeige

Celle, Einbeck. Mit dem von zwei Neonazis verübten Sprengstoffanschlag auf das Haus einer 41-jährigen Frau aus Einbeck muss sich demnächst das Landgericht Göttingen befassen. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat gegen das Urteil des Amtsgerichts Einbeck Berufung eingelegt, wie Behördensprecher Bernd Kolkmeier am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte.

Das Amtsgericht hatte Ende November den 26-jährigen Haupttäter zu zweieinhalb Jahren Gefängnis und den 24 Jahre Mitangeklagten zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Generalstaatsanwaltschaft, die das Verfahren wegen des offenkundig politischen Hintergrundes des Anschlags an sich gezogen hatte, hatte im Prozess deutlich höhere Gefängnisstrafen für die Täter gefordert.

Das Amtsgericht hatte es als erwiesen angesehen, dass die beiden Männer am Morgen des 10. Juni einen nicht zugelassenen, sogenannten „Polenböller“ in den Briefkasten der Frau geworfen hatten. Der Sprengsatz war explodiert und hatte den Briefkasten beschädigt, Trümmer wurden mehrere Meter weit in den Wohnbereich geschleudert. Die Frau, die sich unter anderem in der Initiative „Seebrücke“ für Flüchtlinge engagiert, trat in dem Verfahren als Nebenklägerin auf. Die Angeklagten gestanden in der Verhandlung die Vorwürfe in einer von ihren Verteidigern verlesenen Erklärung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Beide Männer in Neonazi-Szene aktiv

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den Männern Sachbeschädigung, versuchte schwere Brandstiftung und versuchte Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor. Sie hätten beabsichtigt, einen „größtmöglichen Schaden“ im Gebäudeinneren durch die Explosion und einen dadurch entstehenden Brand hervorzurufen.

Der 26-jährige ist bereits mehrfach vorbestraft. Zuletzt war er im Oktober vom Amtsgericht Einbeck zu sieben Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden: Wegen Vortäuschens einer Straftat und wegen Bedrohung - unter anderem gegen die Frau, die auch Ziel des Sprengstoffanschlages war. Weitere Verfahren gegen ihn sind anhängig. Beide Männer sind seit längerem in der Einbecker Neonazi-Szene aktiv, zunächst in der rechtsextremen „Kameradschaft Einbeck“, später im Umfeld der Partei „Die Rechte“.