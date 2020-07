Nebenklage legt Revision gegen Urteil im Prozess um Ex-KZ-Wachmann ein

AKK: Widerstandskämpfer sind Vorbild für die Bundeswehr

Politiker und Militärs legen zum Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte Plötzensee in Berlin Kränze nieder. Die Verteidigungsministerin belässt es dabei nicht. Sie geht bei einem Gelöbnis auch auf rechtsextreme Umtriebe in der Truppe ein.