“Wir erneuern damit unseren Appell an Russland, aufzuklären, was passiert ist." Seibert sagt, dass Deutschland die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) eingeschaltet habe. Deren Experten haben demnach ebenfalls Proben von Nawalny entnommen, die nun durch Referenzlabore untersucht werden sollen.

Nawalny wird im Berliner Klinikum Charité behandelt, nachdem er mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden war. Am 20. August war er auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen. Er wurde zwischenzeitlich ins künstliche Koma versetzt, sein Gesundheitszustand hat sich inzwischen verbessert.

Der Sicherheitsbeamte, der dem Bericht der “New York Times" zufolge in seiner Aussage anonym blieb, sagte über die Verfassung des 44-Jährigen: “Er ist bei vollem Bewusstsein, er weiß genau, was passiert ist und er weiß genau, wo er ist.”

Weitere Labore bestätigen Gift

Zwei weitere Speziallabore in Frankreich und Schweden hatten zuvor einen Nervengiftkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache für Nawalnys Vergiftung festgestellt. Dies teilte die Bundesregierung am Montag mit. “Drei Labore haben nun unabhängig voneinander bewiesen, dass die Vergiftung Nawalnys auf eine Substanz der Nowitschok-Gruppe zurückzuführen ist”, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Mission fortsetzen

Nawalny steht in der Charité unter Polizeischutz. Er soll gegenüber dem Staatsanwalt auch mitgeteilt haben, dass er nicht bereit sei, in der Aufklärung des Falles mit Russland zu kooperieren. “Er will sich nicht im deutschen Exil aufhalten", sagte der Sicherheitsbeamte. “Er will zurück nach Russland gehen und seine Mission dort fortsetzen.”

Russische Behörden haben sich bislang nicht zu den Untersuchungsergebnissen der Labore aus Frankreich und Schweden geäußert.

Seit Tagen wird schon wegen der Vergiftung des Oppositionellen Nawalny über Sanktionen gegen Russland gesprochen. Dabei ist auch ein möglicher Baustopp der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 in der Diskussion. Die Bundesregierung lässt die Zukunft der Erdgasleitung durch die Ostsee bislang offen.