Nawalny: Spezialflugzeug mit Ärzten aus Deutschland schon in Omsk

Nürnberg. Der Ambulanz-Flug Experte FAI hat am Freitag ein Spezialflugzeug in die sibirische Stadt Omsk geschickt, wo der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny schwerkrank in einem Krankenhaus liegt. Das bestätigte die Unternehmensführung in Nürnberg der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine vom Typ Bombardier Challenger 604 ist gegen Mittag (Ortszeit) in Omsk gelandet.

Nach Unternehmensangaben ist das Flugzeug dafür ausgestattet, einen Intensivpatienten und gegebenenfalls weitere, weniger schwer Kranke zu transportieren.

Über den Aufttraggeber für den Flug machte das Unternehmen keine Angaben. Die Maschine sowie das medizinische Team blieben “aktuell und bis auf weiteres” vor Ort, hieß es.

Deutsche Ärzte halten Kremlkritiker für transportfähig

Deutsche Ärzte sehen nach Angaben des engsten Kreises von Alexej Nawalny keine Bedenken für einen Transport des russischen Regierungskritikers von Sibirien nach Berlin. Das teilten Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch und der Filmproduzent Jaka Bizilj mit.

“Die deutschen Ärzte haben keine Zweifel”, sagte Bizilj. Die Mediziner hätten den Oppositionellen zuvor untersucht. Sie würden nun einen Befund schreiben und diesen den Behörden übergeben, sagte der Filmproduzent in Moskau.

Die russischen Ärzte hielten den 44-Jährigen für nicht transportfähig. Sie behauptete zugleich, dass die deutschen Experten dem zugestimmt hätten.

Der Regierungskritiker wird seit Donnerstag im Krankenhaus in Omsk behandelt - rund 4000 Kilometer von Berlin entfernt. Er liegt im Koma und wird künstlich beatmet. Der Jurist wollte nach einer politischen Reise in Sibirien zurück nach Moskau fliegen. Am Flughafen in Tomsk habe er noch einen Tee getrunken, sagte Nawalnys Sprecherin. Während des Flugs habe er sich unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug sei in Omsk gelandet.