Nawalny auf Instagram: Nach Nowitzschok-Vergiftung kann er erstmals Bett in Charité verlassen - "Ich vermisse euch"

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Zustand des in der Berliner Charité behandelten russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny hat sich nach Angaben des Krankenhauses verbessert. Die künstliche Beatmung von Nawalny sei eingestellt worden, der 44-Jährige könne sein Krankenbett für kurze Phasen verlassen, teilte die Charité am Montag mit. Erstmals aber seit seiner Behandlung in Berlin stimmte die Klinik auch mit ihm selbst ab, welche Informationen an die Medien gehen. Zuvor hatte die Charité dies immer nur mit Nawalnys Frau klären können.

Mittlerweile hat sich der Kremlkritiker auch bei Instagram gezeigt. “Hallo, ich vermisse euch. Ich kann immer noch fast nichts machen (im körperlichen Sinne), aber siehe da, gestern konnte ich den ganzen Tag lang selbst (frei) atmen. Völlig allein. Keine Hilfe von außen, sogar das einfachste Ventil im Hals habe ich nicht benutzt (benutzen müssen). Hat mir sehr gefallen. Ein wunderbarer Prozess (Verlauf), der von vielen unterschätzt wird. Kann ich empfehlen”, steht bei dem Post auf russisch geschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, dass Speziallabore in Frankreich und Schweden die Nowitschok-Diagnose ihrer deutschen Kollegen bei Nawalny bestätigt hätten.

Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug in Russland bewusstlos geworden und in die Charité gebracht worden. Ein deutsches Militärlabor stellte fest, dass er mit Nowitschok vergiftet wurde, einem Nervengift, das zu Sowjetzeiten entwickelt und 2018 auch gegen den früheren russischen Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien eingesetzt wurde.

Macron sprach gegenüber Putin von “Mordversuch”

Anzeige

Die russische Regierung beteuert, nichts mit Nawalnys mutmaßlicher Vergiftung zu tun zu haben und wirft Deutschland vor, Bitten um Zusammenarbeit bei Ermittlungen nicht nachgekommen zu sein. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron forderte eine rasche Aufklärung der Umstände und der Verantwortlichkeiten.

Macron sprach von einem “Mordversuch”, wie der Élyséepalast am Montag in Paris nach einem Telefongespräch zwischen Macron und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin berichtete. Putin habe dabei betont, dass die “unbegründeten, auf nichts basierenden Vorwürfe” gegen Russland unangemessen seien, teilte der Kreml mit.

Video Nawalny-Vergiftung mit Nowitschok von Frankreich und Schweden bestätigt 1:59 min Unterdessen hat sich der Gesundheitszustand des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny nach seiner Vergiftung weiter verbessert. © Reuters

Er sei in diesem Fall mit Deutschland solidarisch, erklärte Macron, der sich in der Affäre bisher öffentlich zurückgehalten hatte. Frankreich teile - auch auf Grund eigener Analysen - die Schlussfolgerungen mehrerer europäischer Partner, wonach der Nervengift-Kampfstoff Nowitschok als Ursache festgestellt wurde. Russland müsse nun im Rahmen einer glaubwürdigen und transparenten Untersuchung Klarheit schaffen, forderte Macron.

Deutschland hat OVCW eingeschaltet

Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte zu den neuen Befunden: “Wir erneuern die Aufforderung, dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt.” Die deutsche Regierung stehe mit ihren europäischen Partnern “in engem Austausch zu weiteren Schritten”.

Anzeige

Es sei eine Zusammenarbeit mit den europäischen Ländern möglich, hieß es aus Moskau. Für eine Klärung des Falls sei aber ein Austausch von Informationen und Proben und die Zusammenarbeit Deutschlands mit russischen Ärzten erforderlich.

Deutschland habe inzwischen auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) eingeschaltet, so die Bundesregierung. Deren Experten haben demnach ebenfalls Proben von Nawalny entnommen, die nun durch Referenzlabore untersucht werden sollen.